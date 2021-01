Educació ha entregat 15.510 dels 300.000 dispositius a alumnes i preveu ara finalitzar a finals de març

El Departament d'Educació ha entregat 15.510 dels 300.000 dispositius previstos per als alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i FP. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha apuntat que es tracta d'un projecte "complex" i que s'estan donant problemes de fabricació i logístics. Tot i això, preveu finaltizar el repartiment quan acabi el segon trimestre, el 26 de març. Cuenca ha puntualitzat però que potser falten per repartir els 30.000 compromesos per l'Estat, ja que ha afirmat que porten més retard i podrien no arribar fins a finals de curs. D'altra banda, dels 72.300 previstos per als docents, se n'han repartit la meitat i totes les connectivitats, 45.000.

"Aquest segon trimestre acabarem amb el lliuraments dels dispositius", ha afirmat Cuenca. La secretària ha apuntat que al condicionant de l'escassetat de dispositius i de fabricació, s'ha de sumar a que entre que es rep el portàtil i es prepara per al seu ús, també passa un període de temps. Malgrat tot, Cuenca ha garantit que es posaran "tots els esforços" per acabar el repartiment d'uns dispositius que haurien de permetre que tots els alumnes disposessin d'un dispositiu en cas de confinament domiciliari.

Educació va anunciar incialment que els 300.000 ordinadors estarien entregats abans del Nadal.