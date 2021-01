Catalunya registra una velocitat de propagació i un risc de rebrot més baix

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat vuit centèsimes en les últimes 24 hores i se situa en l'1,31, segons l'últim balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot també baixa, ho fa en 40 punts, fins als 754. En canvi, la incidència a 14 dies puja i passa de 596,08 a 602,51.

S'han declarat 2.465 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 423.193 en tota la pandèmia. El 9,59% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D'altra banda, s'ha informat de 129 noves morts per coronavirus i el total és de 18.141. Hi ha 2.809 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 179 més que fa 24 hores, i 550 persones a l'UCI, 2 més.

Els vacunats arriben a 144.081, 4.428 més.

El risc de rebrot era de 592 entre l'1 i el 7 de gener i puja a 754 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores baixa a l'1,31. L'RT no baixava des del 10 de gener però es manté per sobre del valor de la setmana anterior, quan estava en 1,25. La incidència a 14 dies és de 602,51,18 entre el 8 i el 14 de gener, per sobre dels 492,18 de l'interval anterior (1-7 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 8 al 14 de gener n'hi va haver 26.791, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 19.769. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 346,69 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (255,82).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 224.485 proves PCR i 93.109 tests d'antígens, dels quals un 9,59% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (10,90%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,60 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 458.437 casos, dels quals 423.193 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 129 noves morts i el total acumulat és de 18.141: 11.284 en hospitals o sociosanitaris (+66), 4.424 en residències (+5), 1.033 en domicilis (+13) i 1.400 no classificats (+42).

Entre el 8 i el 14 de gener s'han declarat 443 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 335. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.543 persones. La setmana anterior, de l'1 al 7 de gener, n'hi va haver 2.247. Amb les 2.809 hospitalitzacions reportades aquest dilluns se supera el pic de la segona onada, que es va donar el 8 de novembre amb 2.793.

Pel que fa a la vacunació, s'han notificat 144.801 persones que han rebut la primera dosi, 4.428 més en 24 hores.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 78 casos nous amb PCR o TA, fins a un total de 27.395. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 29.932. En total, han mort 8.093 persones, 40 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: 50 nous morts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 47.067 (237 més) i pugen a 49.985 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.532 persones en aquest territori, 50 més que les declarades fa 24 hores. Entre el 8 i el 14 de gener es van declarar 62 defuncions, 51 la setmana anterior. Hi ha 15.136 vacunats, 698 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa 42 punt, fins a 585, mentre que la setmana de l'1 al 7 de gener era de 563. L'Rt baixa 6 centèsimes i se situa en l'1,13 (mateix valor que en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 287 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 534 (501 en l'interval anterior).

Hi ha 283 pacients ingressats actualment, 20 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 265 (entre el 8 i el 14 de gener), pels 259 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona: 35 nous morts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 92.512 (+328), xifra que s'eleva a 102.291 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.693 persones a l'àrea, 35 més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats n'hi ha 31.854, 1.109 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa 35 punts i se situa en 777. El de la setmana de l'1 al 7 de gener era de 586. L'Rt puja una centèsima, fins a 1,39, per sobre de la velocitat de propagació de la setmana anterior (1,31), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 328 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 563, mentre que en el període anterior era de 452. El 10,17% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 509 ingressats, 45 més que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 8 al 14 de gener es van notificar 111 defuncions i hi havia 443 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 94 i hi havia 395 ingressats.



Regió metropolitana nord: 48 ingressats més (755)

La regió metropolitana nord suma 105.745 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (677 més que en el balanç anterior), i 113.391 amb totes les proves. El territori ha registrat 4.056 morts des de l'inici de la pandèmia, 10 més que les declarades fa 24 hores. En aquesta regió hi ha 36.250 vacunats, 1.244 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa 39 punts, fins a 763. Durant l'interval de set dies anterior era de 568. La velocitat de propagació del virus baixa gairebé una dècima i se situa en l'1,34. La setmana de l'1 al 7 de gener era d'1,31.

Actualment la taxa de confirmats per PCR o TA és de 342 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és del 9,01%. La incidència a 14 dies està en 583 (442 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 755 pacients ingressats, 48 més que en l'anterior balanç.

Entre el 8 i el 14 de gener hi havia 656 pacients ingressats i es van declarar 79 defuncions. La setmana anterior els ingressats eren 565 i es van declarar 54 morts.



Regió metropolitana sud: 22 morts

La regió metropolitana sud suma un total de 74.028 casos confirmats per PCR o TA (557 més que en les darreres hores) i 81.631 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que ha mort per coronavirus en aquesta regió són 3.174, 22 més que fa 24 hores. Entre el 8 i el 14 de gener es van declarar 88 defuncions, per les 51 de la setmana anterior. Hi ha 23.393 vacunats, 511 més.

El risc de rebrot baixa 73 punts i se situa en 891. En el període de l'1 al 7 de gener va ser de 657. La velocitat de propagació del virus baixa més d'una dècima, fins a l'1,42. Aquest indicador estava en l'1,30 en l'interval de l'1 al 7 de gener.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 371 per cada 100.000 habitants. El 10,57% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 634 (509 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 430 pacients ingressats per covid (+17).

Entre el 8 i el 14 de gener hi havia 404 ingressats, pels 350 de la setmana anterior.



Catalunya central: 21 ingressats més (249)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 31.518 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 187 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 34.716 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.048 persones en aquesta regió, 8 més que fa 24 hores. S'han notificat 41 defuncions entre el 8 i el 14 de gener, per les 33 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 13.352 vacunats, 453 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa 47 punts, fins a 722. La setmana anterior era de 635. La taxa de reproducció del virus baixa 8 centèsimes, fins a l'1,22 (la setmana de l'1 al 7 de gener era d'1,16). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 336. La incidència a 14 dies és de 619, pels 567 de la setmana anterior. El 9,75% de les proves donen positiu.

La regió té 249 pacients ingressats actualment (+21). En la setmana del 8 al 14 de gener eren 228, mentre que en l'interval anterior n'eren 206.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot baixa 13 punts (757)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 28.500 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 187 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 29.542. En aquesta regió han mort 818 persones, una més que les declarades fa 24 hores. Es van registrar 44 defuncions entre el 8 i el 14 de gener, i 37 la setmana anterior. Hi ha 9.856 persones vacunades, 31 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa 13 punts i se situa en 757, pels 634 de la setmana anterior. L'Rt baixa tres centèsimes en 24 hores, fins a l'1,21, mentre que en l'interval anterior era de l'1,22. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 365 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 642, mentre que en l'interval anterior era de 540. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és de l'11,42%.

Segons les últimes dades, hi ha 282 pacients ingressats, 7 més que diumenge. Entre el 8 i el 14 de gener hi havia 272 ingressats, 231 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: l'Rt baixa sis centèsimes (1,47)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 7.493 casos confirmats per PCR o TA, 54 més que en el balanç anterior, i 7.758 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 136 persones, dues més que en l'últim balanç. Entre el 8 i el 14 de gener es van notificar quatre morts, dues en l'interval anterior. Hi ha 3.914 vacunats, 372 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot es manté en 1.138, per sobre de la setmana anterior, que era de 700. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 8 i el 14 de gener és de 483 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 768, pels 488 de la setmana anterior. El 9,78% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa sis centèsimes i se situa en 1,47, mentre que la setmana anterior era d'1,44. Segons l'últim balanç, ara hi ha 55 persones ingressades, 6 més que en el balanç anterior. Entre el 8 i el 14 de gener hi havia 48 ingressats, pels 35 de la setmana anterior.



Regió de Lleida: l'Rt baixa gairebé una dècima (1,20)

A la regió sanitària de Lleida hi ha 24.539 casos confirmats per PCR/TA, 133 més. Són 25.378 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 489 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el darrer balanç. Entre el 8 i el 14 de gener es van notificar 12 defuncions, les mateixes que la setmana anterior. Hi ha 10.135 vacunats a la regió, 6 més.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 41 punts i se situa en 572, per sobre del registrat la setmana anterior, que era de 476. La velocitat de propagació baixa a l'1,20, nou centèsimes menys, mentre que la setmana anterior estava en 1,14. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 265 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 485 (428 en l'interval anterior). El 8,13% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment, hi ha 122 pacients ingressats als hospitals, 14 més que fa 24 hores. Entre el 8 i el 14 de gener els ingressats eren 106, pels 93 del període anterior.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa 81 punts (517)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 4.206 casos confirmats per PCR o TA, 33 més, i 4.420 sumant totes les proves. Un total de 132 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, una més que fa 24 hores. El risc de rebrot baixa 81 punts fins a 517, mentre que la setmana anterior era de 853. Hi ha 1.789 vacunats, dues més que en l'anterior balanç.

En paral·lel, l'Rt baixa dues centèsimes fins al 0,90. En l'interval anterior estava en 1,20. La taxa de confirmats per PCR és de 254 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 569, pels 703 de l'interval anterior. El 8,52% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 17 persones ingressades, dues menys que fa un dia. Entre el 8 i el 14 de gener hi havia 20 ingressats i es van notificar dues defuncions, mentre que en el període anterior van ser 29 els hospitalitzats i una les morts.

El Masnou, Sant Joan Despí i Vilafranca del Penedès, municipis amb més risc de rebrot

El Masnou és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.502 punts, per davant de Sant Joan Despí amb 1.383, i Vilafranca del Penedès amb 1.343. Pel que fa a la velocitat de contagi, Les Franqueses del Vallès segueix en primer lloc, amb una Rt de 2,27. El Masnou la segueix amb 2,25, i Valls és la tercera amb 1,93. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vilafant (1.655), Puigcerdà (1.042) i Sant Joan Despí (863).