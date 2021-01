Les estacions d'esquí nòrdic demanen al Govern decisions «sòlides i consistents» arran del fre a l'Esport Blanc Escolar

Tot Nòrdic, la Mancomunitat de municipis per a la promoció de l'esquí nòrdic que engloba totes les estacions de nòrdic de Catalunya, demana al Govern que les decisions que prengui siguin "sòlides i consistents", sempre que la situació sanitària no les obligui a modificar. Així doncs, l'entitat vol evitar contradiccions com les que es van viure aquest passat divendres quan des de la secretaria general de l'Esport es va assegurar que dimarts arrencaria el programa Esport Blanc Escolar mentre hores més tard, Educació ho desmentia per assenyalar que les sortides escolars fora del municipi estan "restringides". L'alcalde de la Seu d'Urgell i president de l'entitat, Jordi Fàbrega, diu que la decisió "no té en compte la realitat del Pirineu".

En un comunicat breu, la Mancomunitat de municipis per a la promoció de l'esquí nòrdic també deixa clar que la seva prioritat és la salut de les persones i que, en aquesta línia, les estacions han estat treballant per a tenir les instal·lacions adaptades a la situació sanitària i també han pres mesures per a desenvolupar les activitats esportives de manera segura.

Jordi Fàbrega, ha dit a través de les xarxes socials que es tracta d'una decisió "presa des dels despatxos de Barcelona sense tenir en compte la realitat del Pirineu", i ha afegit que fins que a Barcelona no "ho entenguin" no es pot fer res a nivell de país. "No anem bé", ha lamentat.

"Ara resulta que per Educació és més segur estar tots els alumnes tot el dia a una aula on no controles la ventilació perquè no tens mesuradors de CO2 que practicant esport a l'aire lliure amb el grup bombolla i sense aglomeracions", ha ironitzat Fàbrega en un altra piulada on també ha remarcat que enguany el programa Esport Blanc Escolar és més necessari que mai.