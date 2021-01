Granados avisa que «el Govern català està en una situació alegal»

La vicesecretària primera del PSC, Eva Granados, reconeix que els socialistes mantenen l'opció de recórrer davant la justícia el decret publicat en el DOGC i el BOE pel qual s'ajornen al 30 de maig les eleccions catalanes i considera que el Govern català «està en una situació alegal». «Si ens posem així, podríem decidir suspendre la democràcia fins que desaparegui la pandèmia», va afirmar la dirigent del PSC a RAC-1.

Granados opina que «això no és un ajornament, sinó una desconvocatòria» i informa que el seu partit està estudiant el contingut del decret «per veure'n la transcendència, perquè, de vegades, amb tres paraules es poden dir moltes coses».Segons Granados, «la Generalitat és l'únic govern occidental que està en una situació alegal, que no té unes eleccions certes». La diputada autonòmica socialista nega que la situació epidemiològica justifiqui traslladar les eleccions al 30 de maig i afirma que l'ajornament es deu al «tacticisme polític».

Per la seva banda, el dirigent socialista i primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, també va descriure ahir el canvi de data de les eleccions com «una autèntica tupinada electoral».

En una entrevista a la COPE, Collboni va atribuir l'ajornament dels comicis a «la por de l'independentisme a perdre davant del PSC i de la candidatura de Salvador Illa» i va considerar que és «un fet gravíssim des del punt de vista institucional i democràtic» i per això el partit estudiarà si pren «les accions legals oportunes».

Per Collboni, aquest «canvi de regles del joc» no pot «estranyar»: «ve d'unes forces polítiques que no fa tant van trencar les regles del joc proclamant la independència de manera unilateral», ha dit, referint-se a JxCat i ERC i criticant els partits independentistes que van dur a Catalunya «divisió social, crisi econòmica, crisi institucional i cap resultat».

El dirigent socialista va lamentat que a països com Portugal se celebraran eleccions d'aquí a dues setmanes i que també s'han posat les urnes a Galícia, Euskadi, i als Estats Units, i va valorar que el PSC havia fet una proposta «raonable» que era ajornar els comicis un mes a partir del 14-F «si realment hi havia un risc de salut pública».

«És obvi que el que motiva aquest canvi de les regles del joc al mig de la carrera és la por de l'independentisme a perdre les eleccions en front del PSC», ha resolt. Al seu torn, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, també va insistir que «tenim un magnífic candidat en Salvador Illa. I encara que es posposin les eleccions, això no impedirà el canvi necessari en la política a Catalunya». «Es podrà retardar el canvi, però no es podrà evitar», va sentenciar des de la seu socialista, a Ferraz.

El rebuig socialista a la nova data de les eleccions catalanes va despertar ahir una allau de crítiques de tots els partits.

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, va emplaçar el PSC a «fer una reflexió sobre si ha de ser un tribunal superior qui acabi determinant si els ciutadans poden votar o no, i si podem votar en una situació epidemiològica complexa com la que hi haurà el 14-F».

Per a Teresa Jordà, la candidata d'ERC per Girona a les eleccions, «que el partit del ministre de Sanitat no s'hagi sumat al consens de la taula de partits explica quines són les seves prioritats», segons va dir durant l'Assemblea regional de la Federació de Girona d'Esquerra.

Jordà va considerar que la postura dels socialistes «només pot respondre a criteris partidistes» i va defensar que l'ajornament que es va aprovar per una «majoria absoluta» i en base «a dades i criteris sanitaris per arantir el dret a vot i la seguretat de tothom».

També Ciutadans va acusar el PSC d'estar «més preocupat per salvar l'operació Illa» com a candidat a les eleccions catalanes que per la gestió de la pandèmia i la situació sanitària. El diputat Nacho Martín Blanco va considerar ahir que el posicionament dels socialistes és «incomprensible» perquè les dades «són esfereïdores», pel que fa a contagis i ocupació de llits d'UCI. «No era prudent celebrar-les ara ni d'aquí a un mes», va dir.