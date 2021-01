Europa confia ampliar el subministrament amb les vacunes de Moderna i Oxford a partir del febrer

Europa confia ampliar el subministrament amb l'entrada al mercat de la vacuna de Moderna aquesta setmana i possiblement amb la d'Oxford-AstraZeneca a partir del febrer, si obté l'aval. Just quan Pfizer i BionNtech travessen dificultats per distribuir la vacuna tres setmanes després d'iniciar les entregues a la Unió Europea, dos nous vaccins contra la Covid 19 podrien facilitar la campanya de vacunació, apunta l'experta del King's College, Penny Ward. "La vacuna de Moderna es pot utilitzar en centres de la comunitat, mentre que la de Pfizer està més restringida als hospitals", diu, recordant els forts requisits de refrigeració d'aquesta última. La fàcil conservació de les dosis és una característica que la vacuna de Moderna comparteix amb la d'Oxford.

"Es podria distribuir més àmpliament assumint que hi hagi suficients dosis disponibles", puntualitza. De fet, Ward avisa de l'escassetat de vacunes ara mateix per "l'alta demanda" arreu del món.

"La nostra àmplia cartera de vacunes mitigarà el risc d'un subministrament limitat", deia divendres la presidenta de la Comissió Europea. Si finalment l'Agència Europea del Medicament aprova la vacuna d'Oxford a finals de gener, la UE comptarà amb tres vacunes diferents per immunitzar la població contra la covid-19.



La vacuna de Pfizer-BioNTech



Amb una eficàcia del 95%, la vacuna de Pfizer-BioNTech es basa en una nova tecnologia per generar immunitat a partir d'instruccions genètiques a través d'un missatger anomenat mRNA. Per obtenir una immunitat completa cal administrar una segona dosis 21 dies després de la primera, o a tot tardar fins a 42 després. Cada dosi té un cost de 12 euros i s'ha de conservar a temperatures ultrafredes de -70?°C, el que ha generat algunes complicacions logístiques.

Pfizer i BioNTech van ser les primeres farmacèutiques a introduir una vacuna contra la covid-19 al mercat europeu gràcies a l'aval del regulador de la UE. Brussel·les ha comprat anticipadament uns 600 milions de dosis a les companyies aquest 2021. La distribució va començar el 26 de desembre, si bé fins al març el subministrament serà limitat i s'espera que el gruix de les dosis arribi a partir d'abril.



El vaccí de Moderna



Moderna va ser la segona companyia en obtenir l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament per comercialitzar la seva vacuna contra la covid-19 al bloc europeu. Utilitzant la mateixa tecnologia que Pfizer-BioNTech, la farmacèutica nord-americana ha demostrat que el seu vaccí té una eficàcia del 94.5%. A diferència de Pfizer, Moderna ha aconseguit emmagatzemar els vials a -20?°C facilitant la distribució. Una altra característica favorable és que hi ha una setmana més de marge per posar la segona dosi, en total uns 28 dies. L'Organització Mundial de la Salut està pendent d'emetre una recomanació sobre la possibilitat d'ajornar més enllà de les quatre setmanes la segona dosi.

Per contra, la vacuna nord-americana és de les més cares que hi ha al mercat: té un cost de 18 euros. Això explica en part que la UE només n'hagi comprat 160 milions aquest any. La seva distribució va començar aquesta setmana i arribaran esglaonadament al llarg del 2021, especialment a partir de la primavera.



La vacuna d'Oxford



Oxford-AstraZeneca han desenvolupat una vacuna contra l'adenovirus, similar a la de l'Ebola, que utilitza el virus genèticament modificat per generar una resposta immune. És a dir, que utilitza una tècnica ja coneguda. La seva efectivitat és d'entre el 60% i el 90% en funció dels grups d'edat i, per tant, és menor a la de Moderna i Pfizer-BioNTech. L'experta Penny Ward assegura, però, que les tres són igualment útils per immunitzar.

La vacuna britànica es pot conservar en un refrigerador normal i serà més fàcil de distribuir fora dels hospitals. A més, cada dosi té un cost de només 1,78 euros. Així la vacuna d'Oxford és la més barata de totes les vacunes comprades per la UE. A l'espera que l'EMA li doni el vistiplau previsiblement a finals de gener, Brussel·les té assegurades uns 300 milions de dosis el 2021.

"És menys cara que les altres, però s'ha de produir i distribuir igualment", recorda Ward.

Les diferents característiques de les tres vacunes poden ajudar a reforçar la campanya de vacunació, però l'experta veu especialment important la capacitat de producció i distribució, així com la disponibilitat de personal format per administrar les vacunes. "La velocitat de vacunació dependrà del subministrament i de la infraestructura per vacunar un gran nombre de persones", avisa.