Illa es desvincula del nou calendari electoral: "Estic centrat al 101% en el virus"

El cap de llista del PSC a les eleccions al Parlament i ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha volgut desvincular-se del nou calendari electoral a Catalunya i del debat que ha derivat en un ajornament del 14-F per fixar la mirada en uns nous comicis per al 30 de maig.

En una roda de premsa com a ministre feta des de Barcelona, Illa ha assegurat que prefereix ara estar "centrar en la gestió" de la pandèmia, i ha evitat comentar la nova data i els motius del PSC per oposar-s'hi. "La data correspon als partits i no hi poso matisos", ha dit. A més, ha insistit que ara mateix està "centrat al 101% en el virus". "El meu focus és derrotar la tercera onada del virus i, a curt termini, que hi hagi més vacunats que contagiats", s'ha limitat a afegir.