Govern i partits arriben a un consens "majoritari" per ajornar les eleccions fins al 30 de maig

Els partits polítics i el Govern han arribat a un consens "majoritari" per ajornar les eleccions al Parlament fins al proper 30 de maig. Així ho han explicat diverses fonts parlamentàries una vegada ha acabat la taula de partits que s'ha celebrat a la cambra catalana. Celebrar els comicis a finals de maig ha estat la proposta que ha portat el Govern a la reunió malgrat que algunes formacions plantejaven altres dates. El PSC apostava per ajornar-les només un mes i celebrar-les el 14 o el 21 de març. Els socialistes mantenen que s'han de fer abans de la data que ha proposat el Govern. El Consell Executiu es reunirà aquesta tarda per formalitzar el decret d'ajornament i confirmar la nova data electoral.