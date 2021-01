Foment del Treball i PIMEC lamenten que l'ajornament de les eleccions al Parlament perjudica l'economia

Davant l'imminent anunci d'ajornar les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, Foment del Treball i PIMEC lamenten que s'ha perdut l'oportunitat de constituir quan abans un govern estable, fort i amb capacitat de prendre les decisions necessàries davant dels reptes sanitaris, socials i econòmics que ha generat la pandèmia de la Covid-19.

Les patronals més representatives de Catalunya creuen que la decisió d'ajornar les eleccions està més condicionada a criteris partidistes, que a criteris sanitaris i es mostren preocupades per la demora en la presa de decisions i execució de polítiques públiques que són clau per superar la crisi, especialment, l'aprovació dels pressupostos de la recuperació econòmica i social o la gestió del fons europeus.

En aquest sentit, Foment del Treball i PIMEC no estan d'acord amb la data proposada i haguessin preferit que les eleccions no s'ajornessin tants mesos. Com qualsevol servei essencial, la celebració dels comicis es pot desenvolupar garantint totes les mesures de seguretat per a la salut de les persones i sense que això hagi de significar un repunt del nombre de casos de Covid-19.