El PSC planteja ara posposar les eleccions fins al març i vol pactar una nova data

El PSC obre la porta a negociar una nova data per a les eleccions catalanes. Els socialistes accepten ara un ajornament dels comicis davant l'evolució dels contagis i defensen tancar una data consensuada amb la resta de partits amb representació al Parlament de Catalunya, segons han confirmat fonts de el partit. Els socialistes aniran a la reunió de partits d'avui amb la idea d'ajornar els comicis fins «abans de la Setmana Santa», que aquest any cau entre el 28 de març i el 4 d'abril. I rebutgen la proposta de dilatar les votacions fins al maig o setembre, com estudien des del Govern.

El possible retard de les eleccions catalanes planteja dubtes jurídics en el Govern espanyol. A la Moncloa remarquen les diferències entre aquests comicis i els de Galícia i el País Basc, que també van ser posposats arran de la pandèmia. Esperen veure com el Govern català justifica legalment el possible ajornament. Però fonts de l'executiu espanyol asseguren que no contemplen impugnar la hipotètica suspensió. En el seu cas, expliquen en el Govern central, el recurs vindria dels socialistes catalans, que esperen la decisió final per moure o no fitxa en el terreny judicial.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va advertir dels riscos d'un ajornament a causa de la situació de la pandèmia a Catalunya, que aquest dijous ha registrat 122 morts i gairebé 4.500 contagis. «Molta cautela davant una falta de previsió legal. Suspendre la democràcia és greu», va dir a Ràdio 4 i La 2. «Si no queda més remei, podria fer-se. Però és una cosa molt, molt delicada», va afegir.

Per la seva banda, la Generalitat va defensar que té cobertura legal per ajornar el 14-F per l'impacte de la pandèmia del coronavirus. De fet, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ja va emetre un dictamen al setembre que argumenta que, si no es pot garantir el dret a vot de tot l'electorat, la Generalitat podria posposar o que suspendre les eleccions.

La Junta Electoral Central (JEC) va veure ahir «viable» ajornar els comicis autonòmics del proper 14 de febrer a Catalunya, com ja va succeir anteriorment a Galícia i el País Basc, que van invocar raons de salut pública en les seves decisions, un argument «coherent» per ser «força major» per justificar-ho.

A més, les noves previsions de Salut situen per al 14-F més de 3.000 casos de covid-19 al dia i més de 600 pacients a les UCI.