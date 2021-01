El Procicat confirma la pròrroga d'una setmana de les darreres restriccions contra la Covid

El Procicat ha confirmat la pròrroga de set dies de les darreres restriccions contra la Covid, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa. Les mesures van entrar en vigor el 7 de gener i havien d'estar vigents fins al proper diumenge però finalment es perllongaran fins al 24 de gener.

D'aquesta manera, es mantindrà el confinament municipal cada dia de la setmana i els comerços no essencials hauran de tancar el cap de setmana. Vergés ha explicat que es manté el creixement de la incidència de la pandèmia, que "tot i que no s'accelera no s'atura". Davant d'aquesta situació el Govern ha optat per allarg la vigència de les mesures.