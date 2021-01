Un municipi del Baix Ebre té gairebé la meitat dels habitants confinats pel virus

Paüls (Baix Ebre) combat un important brot de coronavirus que s'ha escampat per diferents nuclis familiars i socials del municipi amb molta rapidesa després de les festes de Nadal. De ser un poble lliure de coronavirus durant la primera onada de la pandèmia, s'ha convertit els últims dies en un dels municipis del país amb més risc de rebrot (més de 42.000 punts) i més velocitat de propagació (3,85). Els primers positius es van detectar el 5 de gener i aquest dimecres es comptaven ja 80 contagiats. El brot també ha provocat diferents focus en altres municipis on resideixen persones amb vincles familiars a Paüls. Més de 200 persones estan confinades per contacte estret amb positius, gairebé la meitat del poble (amb un cens de 556 habitants).

Ahir a la tarda, els carrers de Paüls estaven completament buits. Amb tots els bars, restaurants i establiments públics tancats excepte el forn de pa i la farmàcia, trobar algun veí transitant pel poble es feia gairebé impossible. La velocitat amb què van aparèixer els primers positius va alertar el consistori. «Hi ha hagut una ràpida transmissió i una preocupant evolució del virus. Dinars, sopars, la gent que s'ha reunit, fa molt de fred, no es va deure ventilar bé. Detectem que arriba per Cap d'Any. El primer cas el tenim el dia 5 i per tant surten dels dinars i sopars de l'1 de gener», va apuntar l'alcalde de Paüls, Enric Adell.

El consistori va decidir diumenge que no es podien obrir els bars, restaurants o establiments públics. El forn de pa i la farmàcia fan servei a domicili i també s'ofereix ajuda a les persones confinades per abastir-se d'aliments o altres serveis bàsics. L'escola municipal està funcionant amb serveis mínims. «Aquestes mesures s'allargaran deu dies per als establiments de restauració. L'escola esperem recuperar el servei amb normalitat a partir de dilluns», va explicar l'alcalde.

«

D'altra banda, l'infectòleg i coordinador d'hospitalització COVID-19 de l'Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri, va instar ahir les autoritats a prendre mesures contundents i ràpides per frenar la situació de «descontrol» als hospitals catalans.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Güerri va afirmar que la realitat és «greu» i que com més triguem a engegar restriccions, més descontrol hi haurà als centres hospitalaris.

«En aquests moments estem aconseguint les pitjors xifres de la segona onada i la tercera només acaba de començar», va precisar el científic. Sobre les mesures restrictives establertes per la Generalitat, Güerri les va titllar d'«insuficients» tot i que va apuntar que probablement encara no coneguem tots els seus efectes reals.

Finalment, l'expert va alertar de setmanes molt difícils i no va descartar un confinament total per tal de frenar el contagi del coronavirus.