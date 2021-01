A Catalunya hi ha 4.397 nous casos, 122 morts i 40 ingressats més

La velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, ha pujat a 1,32 aquest dijous, cinc centèsimes més que fa 24 hores. El risc de rebrot també puja, ho fa 39 punts, fins als 696. La incidència a 14 dies també s'incrementa i passa de 537,91 a 549,71.

S'han declarat 4.397 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 409.691. El 10,97% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D'altra banda, s'ha informat de 122 noves morts i el total és de 17.847. Hi ha 2.541 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 40 més que fa 24 hores, i 497 persones a l'UCI, 4 més.

Els vacunats arriben a 105.080, 13.698 més.

El risc de rebrot era de 618 entre el 28 de desembre i el 3 de gener i puja a 696 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a l'1,32. La setmana anterior estava en 1,50. La incidència a 14 dies és de 549,71 entre el 4 i el 10 de gener, per sobre dels 429 de l'interval anterior (28 de desembre-3 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 4 al 10 de gener n'hi va haver 23.228, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 19.252. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 300,58 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (249).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 142.976 proves PCR i 89.781 tests d'antígens, dels quals un 10,97% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (9,72%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,52 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 444.563 casos, dels quals 409.691 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 122 noves morts i el total acumulat és de 17.847: 11.096 en hospitals o sociosanitaris (+86), 4.415 en residències (+4), 1.015 en domicilis (+6) i 1.321 no classificats (+26).

Entre el 4 i el 10 de gener s'han declarat 422 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 268. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.408 persones. La setmana anterior, del 28 de desembre al 3 de gener, n'hi va haver 2.123.

Pel que fa a la vacunació, s'han notificat 105.080 persones que han rebut la primera dosi, 13.698 més en 24 hores.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 149 casos nous amb PCR o TA, fins a un total de 26.896. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 29.417. En total, han mort 8.008 persones, 37 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: 23 nous morts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 45.841 (370 més) i pugen a 48.736 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.455 persones en aquest territori, 23 més que les declarades fa 24 hores. Entre el 4 i el 10 de gener es van declarar 52 defuncions, 44 la setmana anterior. Hi ha 10.197 vacunats, 1.343 més que fa 24 hores..

El risc de rebrot puja 27 punts, fins a 601, mentre que la setmana del 28 de desembre al 3 de gener era de 641. L'Rt puja 3 centèsimes i se situa en l'1,13 (1,39 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 276 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 543 (472 en l'interval anterior).

Hi ha 265 pacients ingressats actualment, 4 menys que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 292 (entre el 4 i el 10 de gener), pels 247 de la setmana anterior.



Vilafant, Vilafranca i Figueres, municipis amb més risc de rebrot

Vilafant és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.467 punts, per davant de Vilafranca del Penedès, amb 1.288, i Figueres, amb 1.256. Pel que fa a la velocitat de contagi, Les Franqueses del Vallès està en primer lloc, amb una Rt de 2,36. Sitges la segueix amb 2,28, i Figueres és la tercera amb 2,08. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vilafant (1.3792), Puigcerdà (1.660) i Palafrugell (905).



Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot supera els 700 punts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 89.793 (+1.026), xifra que s'eleva a 99.474 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.621 persones a l'àrea, 28 més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats n'hi ha 22.434, 3.277 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 39 punts i se situa en 717. El de la setmana del 28 de desembre al 3 de gener era de 595. L'Rt puja cinc centèsimes, fins a 1,43, per sota de la velocitat de propagació de la setmana anterior (1,49), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 278 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 503, mentre que en el període anterior era de 403. El 12,05% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 445 ingressats, 18 més que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 4 al 10 de gener es van notificar 119 defuncions i hi havia 423 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 78 i hi havia 379 ingressats.



Regió metropolitana nord: 36 ingressats més (661)

La regió metropolitana nord suma 102.304 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (1.038 més que en el balanç anterior), i 109.885 amb totes les proves. El territori ha registrat 4.021 morts des de l'inici de la pandèmia, 17 més que les declarades fa 24 hores. En aquesta regió hi ha 25.858 vacunats, 4.923 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 41 punts, fins a 690. Durant l'interval de set dies anterior era de 546. La velocitat de propagació del virus puja cinc centèsimes, fins a l'1,39. La setmana del 28 de desembre al 3 de gener era d'1,56.

Actualment la taxa de confirmats per PCR o TA és de 293 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és del 9,86%. La incidència a 14 dies està en 508 (358 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 661 pacients ingressats, 36 més que en l'anterior balanç.

Entre el 4 i el 10 de gener hi havia 549 pacients ingressats i es van declarar 82 defuncions. La setmana anterior els ingressats eren 509 i es van declarar 52 morts.



Regió metropolitana sud: 33 nous morts

La regió metropolitana sud suma un total de 71.440 casos confirmats per PCR o TA (842 més que en les darreres hores) i 78.898 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que ha mort per coronavirus en aquesta regió són 3.127, 33 més que fa 24 hores. Entre el 4 i el 10 de gener es van declarar 67 defuncions, per les 49 de la setmana anterior. Hi ha 17.095 vacunats, 1.925 més.

El risc de rebrot puja 38 punts i se situa en 803. En el període del 28 de desembre al 3 de gener va ser de 685. La velocitat de propagació del virus puja 5 centèsimes, fins a l'1,44. Aquest indicador estava en l'1,60 en l'interval del 28 de desembre al 3 de gener.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 307 per cada 100.000 habitants. L'11,83% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 562 (435 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 399 pacients ingressats per covid, 3 menys que dimecres.

Entre el 4 i el 10 de gener hi havia 388 ingressats, pels 341 de la setmana anterior.



Catalunya central: el l'Rt puja sis centèsimes (1,23)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 30.525 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 307 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 33.702 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.021 persones en aquesta regió, nou més que fa 24 hores. S'han notificat 36 defuncions entre el 4 i el 10 de gener, per les 24 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 9.663 vacunats, 786 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 35 punts, fins a 728 La setmana anterior era de 753. La taxa de reproducció del virus puja 6 centèsimes, fins a l'1,23 (la setmana del 28 de desembre al 3 de gener era d'1,46). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 316. La incidència a 14 dies és de 618, pels 525 de la setmana anterior. L'11,19% de les proves donen positiu.

La regió té 226 pacients ingressats actualment, set menys. En la setmana del 4 al 10 de gener eren 239, mentre que en l'interval anterior n'eren 206.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot puja 46 punts (666)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 27.396 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 388 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 28.430. En aquesta regió han mort 797 persones, 8 més que les declarades fa 24 hores. Es van registrar 56 defuncions entre el 4 i el 10 de gener, i 13 la setmana anterior. Hi ha 6.960 persones vacunades, 1.082 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 46 punts i se situa en 666, pels 705 de la setmana anterior. L'Rt puja 4 centèsimes en 24 hores, fins a l'1,14, mentre que en l'interval anterior era de l'1,56. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 316 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 606, mentre que en l'interval anterior era de 470. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 12,95%.

Segons les últimes dades, hi ha 278 pacients ingressats, 2 més que dimecres. Entre el 4 i el 10 de gener hi havia 259 ingressats, 217 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot puja 99 punts (854)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 7.098 casos confirmats per PCR o TA, 136 més que en el balanç anterior, i 7.356 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 133 persones, dues més que en l'últim balanç. Entre el 4 i el 10 de gener es van notificar dues morts, una en l'interval anterior. Hi ha 2.671 vacunats, 413 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 99 punts i se situa en 854, per sobre de la setmana anterior, que era de 699. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 4 i el 10 de gener és de 364 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 606, pels 349 de la setmana anterior. L'11,26% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja 8 centèsimes i se situa en 1,41, mentre que la setmana anterior era de 2,01. Segons l'últim balanç, ara hi ha 51 persones ingressades, dues menys. Entre el 4 i el 10 de gener hi havia 54 ingressats, pels 29 de la setmana anterior.



Regió de Lleida: l'RT puja quatre centèsimes (1,24)

A la regió sanitària de Lleida hi ha 23.988 casos confirmats per PCR/TA, 147 més. Són 24.823 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 476 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el darrer balanç. Entre el 4 i el 10 de gener es van notificar 7 defuncions, per les 6 de la setmana anterior. Hi ha 8.435 vacunats a la regió, 527 més.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 29 punts i se situa en 579, per sobre del registrat la setmana anterior, que era de 459. La velocitat de propagació puja a l'1,28, quatre centèsimes més, mentre que la setmana anterior estava en 1,19. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 257 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 465 (386 en l'interval anterior). L'11,32% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment, hi ha 96 pacients ingressats als hospitals, 7 menys que fa 24 hores. Entre el 4 i el 10 de gener els ingressats eren 103, pels 94 del període anterior.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot es manté i l'RT puja

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 4.086 casos confirmats per PCR o TA, 27 més, i 4.299 sumant totes les proves. Un total de 131 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, dues més que en les darreres 24 hores. El risc de rebrot es manté en 615, mentre que la setmana anterior era de 1.132. Hi ha 1.690 vacunats, 16 més que en l'anterior balanç.

En paral·lel, l'Rt puja una centèsima fins al 0,87. En l'interval anterior estava en 1,44. La taxa de confirmats per PCR és de 305 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 702, pels 784 de l'interval anterior. El 9,79% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 21 persones ingressades, una menys que fa un dia. Entre el 4 i el 10 de gener hi havia 24 ingressats i es va notificar una defunció, mentre que en el període anterior van ser 27 els hospitalitzats i una la defunció.