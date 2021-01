Vacunen 77 persones usuàries de les residències del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Aquest dimecres al matí ha començat la vacunació contra la Covid-19 a les persones usuàries de les residències ubicades al Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt), tal com estava previst per aquesta setmana. La vacunació ha començat pels residents de Til·lers, dispositiu que acull persones amb una discapacitat intel·lectual greu i trastorn de conducta. S'han vacunat 28 persones d'aquest centre. L'equip sanitari encarregat de la vacunació, integrat per professionals d'infermeria, metge internista i farmacèutica, s'ha traslladat posteriorment a la Unitat de rehabilitació psiquiàtrica de llarga estada en què s'han vacunat vint pacients més, persones amb un trastorn mental greu d'edat avançada. La campanya d'avui ha clos a la llar residència La Maçana, centre que acull també persones amb un trastorn mental greu, un total de 29. Totes han rebut la seva dosi contra la Covid-19. En total s'hauran vacunat 77 persones, que per la seva condició psicosocial greu i residencial configuren un dels col·lectius considerats prioritaris pel Departament de Salut per ser vacunats.