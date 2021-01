L'ICS obre expedient a tres sanitaris que van invitar familiars per vacunar-los en una residència de Terres de l'Ebre

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha obert un expedient a tres professionals d'infermeria que van anar a vacunar de la covid-19 en una residència de persones amb discapacitat de les Terres de l'Ebre i que van aprofitar per convidar familiars per administrar-los el vaccí. N'ha informat el secretari de Salut Pública i director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, que no ha volgut concretar si els sanitaris van arribar a vacunar els familiars. Argimon ho ha qualificat d'"incident molt desafortunat" i "molt greu" però ha assegurat que és un "fet aïllat". El màxim responsable de l'ICS ha explicat que s'ha apartat els sanitaris de forma cautelar del lloc de treball i ha deixat clar que qualsevol irregularitat d'aquest tipus serà sancionada.