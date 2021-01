Aragonès preveu restriccions "fins que la vacuna permeti la immunitat" i pressiona l'Estat per forçar el teletreball

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que en els propers mesos a Catalunya es produiran noves restriccions i flexibilitzacions de l'activitat fins que la vacunació contra la Covid-19 permeti garantir la immunitat de grup.

En una compareixença a la Diputació Permanent del Parlament, Aragonès ha pressionat l'Estat perquè fixi l'obligatorietat del teletreball en totes les feines on sigui possible i ofereixi ajuts directes als sectors afectats per les restriccions i no es limiti a prendre "mesures fiscals i tributàries". La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha alertat que les actuals dades de contagis són "preocupants" i ha fet una crida a la corresponsabiltiat de la ciutadania.