Vox presenta al·legacions al Suprem en contra de l'indult als presos

La formació d'extrema dreta Vox ha presentat un escrit d'al·legació davant el Tribunal Suprem on expressa la seva «rotunda oposició» als indults als presos independentistes condemnats per l'1-O. El partit de Santiago Abascal, que va actuar com a acusació particular durant el judici, envia la seva posició al Suprem malgrat que aquest no li ha demanat el seu parer –com sí que ho ha fet a la Fiscalia- abans d'emetre el seu informe.

Al seu escrit Vox assegura que els indults llançarien un missatge d'impunitat als independentistes. «No es pot consentir que el govern, per interessos partidistes, electoralistes o ideològics pretengui utilitzar aquest mitjà per blanquejar l'actuació delictiva que en cap cas es pot interpretat com un posicionament polític, sinó com una vulneració de la legalitat», sosté l'escrit.

Segons l'al·legació de Vox, els indults no es podrien justificar per cap desproporció de la pena que els va imposar el Tribunal Suprem ni tampoc pel penediment perquè cap dels condemnats «va manifestar abans, durant o després, ni tan sols de manera indirecta, l'acceptació i reconeixement de culpabilitat». «Sempre que han tingut ocasió van manifestar la seva voluntat de repetir els actes si en tinguessin ocasió».

El tràmit dels indults es troba des de fa setmanes al Tribunal Suprem, que ha d'emetre un informe favorable o desfavorable que no és vinculant però que està obligat a redactar fins del procediment. Per fer-lo, el Suprem ha demanat el criteri de la Fiscalia –contrària a la mesura amb criteris semblants als de Vox- i a l'Advocacia de l'Estat, que encara no ha enviat el seu escrit.