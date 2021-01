Solé diu que si el 14-F posa en risc la salut i no garanteix el dret a vot «no es podrien celebrar les eleccions»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha explicat aquest diumenge que estan pendents de rebre un informe del Departament de Salut sobre la conveniència de celebrar les eleccions previstes per al 14 de febrer en plena pandèmia de covid-19. En una entrevista amb Catalunya Informació, ha advertit que si l'informe conclou que celebrar els comicis "posa en risc la seguretat de les persones i per altra banda no es garanteix el dret vot per a tothom" aleshores "no es podrien celebrar les eleccions". No obstant això, ha demanat no avançar escenaris "fins a avaluar amb exactitud aquest estudi".

En cas que s'ajornin les eleccions, no seria sine die sinó amb una nova data sobre la taula "que serà fruit de l'anàlisi del Departament de Salut", ha aclarit Solé, que ha subratllat que com més s'aproxima el 14-F el Govern té "més exactitud" sobre la idoneïtat de celebrar els comicis. També ha assegurat que la voluntat del Govern és "estendre la mà" a les formacions que participaran a les eleccions per prendre les decisions amb "consens". Per això, ha emplaçat els participants a la reunió entre l'executiu català i els grups parlamentaris que demà es reuniran per tractar el 14-F a prendre "la decisió oportuna".

També s'ha referit a la situació del vot i ha xifrat en unes 19.000 les sol·licituds de sufragi per correu, "tres vegades més que les del 2017". Sobre la campanya, ha recordat que hi ha un protocol de la seva conselleria però que "la situació epidemiològica del moment també determinarà com haurà de ser". De fet, ha advertit, la possibilitat de fer campanya serà un dels elements per "valorar la viabilitat d'aquestes eleccions".