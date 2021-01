El servei d'AVE entre Barcelona i Madrid no estarà disponible fins a les 12 del migdia d'aquest dilluns

El ministre de Transports del govern espanyol, Jose Luís Ábalos, diu que es treballa per restaurar tota la xarxa d'AVE llarga i mitja distància a Madrid a partir de les 12 del migdia d'aquest pròxim dilluns. De fet, ha recordat que dels 61 trens programats per avui, n'han pogut circular un total de 46. Encara es treballa, però, per arreglar els diferents problemes d'aquestes vies, que afecten uns 170 quilòmetres. Abalós ha assegurat que, paral·lelament, s'està fent el mateix als aeroports, per exemple el de Barajas, que aquesta tarda ha pogut començar a operar les primeres sortides de forma "gradual". Tot i això, des del govern espanyol avisen que cal seguir "limitant" els desplaçaments i no caure en una sensació de "falsa seguretat".

I és que pel govern espanyol, el temporal continua afectant molts territoris i ara mateix, tenen com a prioritat la seguretat, juntament amb la distribució de vacunes, béns essencials i aliments. Ábalos ha afirmat que queden "hores molt complicades" en les quals es poden produir diferents incidents. De fet, ha explicat que un conductor d'una màquina llevaneu a Castelló ha resultat ferit greu en bolcar amb el seu vehicle a l'N-232. Per això, el ministre de Trasports ha insistit en el fet que no s'agafi el cotxe.

A la mateixa roda de premsa, també ha participat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha recordat que encara hi ha 152 vies tallades a tot l'estat espanyol i més de 500 carreteres on l'ús de cadenes és obligatori. Això sí, durant la jornada d'avui més de 4.000 camions han pogut reprendre el seu camí, tot i que encara queden molts vehicles d'aquests tipus retinguts per les condicions meteorològiques, així com l'estat de les carreteres.

Un fet que manté l'alerta "ben viva". Per això, ha explicat que es mantindran "tots els dispositius necessaris" durant els pròxims dies. La preocupació del govern espanyol no només es limita a les carreteres, sinó també a les connexions. "Hi ha municipis aïllats amb serioses dificultats, estem treballant per solucionar la seca situació", ha afegit Marlaska.

El ministre d'Interior ha aprofitat per alertar a la ciutadania del perill de les "gelades nocturnes" que hi haurà els pròxims dies. "Plaques de gel, acumulacions de neu als edificis... treballem per donar la millor resposta, però necessitem que la gent col·labori", ha demanat.



La campanya de vacunació no s'atura



Una de les prioritats del govern espanyol és l'arribada de les vacunes contra la covid-19, la qual han assegurat que estarà "garantida". Les noves dosis arribaran en un vol a l'aeroport de Foronda i, des de Madrid, es repartiran a totes les comunitats autònomes. Es tracta d'una remesa amb més de 300.000 vacunes per fer front a la pandèmia. "La logística està preparada per evitar qualsevol retard", ha afirmat Ábalos.