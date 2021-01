Protecció Civil alerta de l'arribada de «temperatures molt baixes» i demana prudència a la ciutadania

La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha alertat de l'arribada de "temperatures molt baixes" i ha demanat prudència a la ciutadania. En aquest sentit, malgrat que el temporal Filomena va a la baixa, encara poden haver-hi precipitacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona o al sud de Ponent. Soler també ha recomanat en una entrevista al '3/24', "no sortir de casa si no és necessari" i vigilar per no "impedir" el pas dels vehicles que estan treballant arreu del país. Pel que fa a les afectacions, Protecció Civil assegura que s'està treballant per resoldre les incidències ocasionades pel temporal, recordant que més de 2.300 abonats de diferents municipis continuen sense llum.

Pel que fa als centres educatius i la represa del curs escolar prevista per aquest dilluns, Soler ha recordat que ja hi ha diverses comarques no disposaran de transport. Un fet que demà estarà supervisat també pel Departament d'Educació.

Paral·lelament, es mantenen les complicacions a nivell de circulació amb 12 vies tallades i una cinquantena de trams en els quals és obligatori circular amb cadenes. La demarcació més afectada és la de Tarragona amb 7 carreteres tallades. La C-44 Vandellòs – Tivissa, la T-330 Arnes, la T-710 Falset, la TP-7402 Porrera, la TV-3022 El Perelló-Rasquera, la TV-7046 l'Albiol i la T-7333 la Fatarella.

A Lleida són quatre les vies per les quals no es pot circular. L'LP-7013 El Vilosell-cruïlla amb C-242, l'LV-7011 Juncosa, l'LV-5134 Noves de Segre - Els Castells i l'LV-2014 L'Espluga Calba. També a Barcelona queda encara una via tallada, concretament la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal.

D'altra banda, hi ha una cinquantena de trams de la xarxa viària secundària en els quals és obligatori circular amb cadenes, principalment a Tarragona i Lleida. Cal destacar l'ús necessari de cadenes a l'N-420 entre Falset i les Irles, a la demarcació de Tarragona.