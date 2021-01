Endesa afirma que ha restablert el subministrament elèctric arreu de Catalunya

Endesa ha anunciat que abans de les quatre de la tarda ha restablert el subministrament elèctric arreu de Catalunya, després dels talls que hi ha hagut a diferents punts del país des del cap de setmana a causa del temporal Filomena.

Segons informa la companyia energètica, a alguns dels equipaments que s'han hagut d'arranjar ha calgut arribar-hi en helicòpter perquè la neu encara bloqueja camins, especialment vies de muntanya per on no poden passar les màquines llevaneu.

A partir d'ara els tècnics de la companyia començaran a retirar els grups electrògens que es van fer servir per abastir les poblacions afectades com a mesura d'emergència. Això, alerta Endesa, pot provocar alguna interrupció «puntual i de curta durada».