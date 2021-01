Les dones que vulguin entrar als Mossos tindran preferència

El Govern va aprovar ahir el Decret llei que modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, dels Mossos d'Esquadra i s'estableixen mesures per equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla, on la majoria són homes. En les properes convocatòries d'accés al cos i en les d'ascens a la resta de categories, s'atorgarà preferència a la selecció de les persones aspirants del sexe menys representat, que és el femení, quan aquestes es trobin en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants de l'altre sexe. Així, en la resolució dels empats de puntuació en l'ordre de classificació dels aspirants s'atendrà la necessitat de garantir l'equilibri entre dones i homes en la plantilla del cos. El Govern apunta que aquesta mesura és conseqüent amb les mesures considerades efectives en l'àmbit europeu per garantir el màxim d'igualtat en la composició de les plantilles policials.