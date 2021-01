Bargalló diu que l'escola només es replantejarà amb confinament total

El conseller ha assegurat que aquells centres on no es pugui garantir el confort tèrmic s'oferiran "solucions puntuals"

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que només en una situació de confinament total s'haurà de replantejar "què fer amb l'escola", tot i que ha afegit que ara per ara no hi ha sobre la taula aquesta opció. "És el darrer que tancarem", ha dit a Ràdio4 i La2, ja que ha afirmat que l'escola "és el servei públic essencial més important després del sanitari". I fins i tot en cas de tancament presencial, es mantindrien oberts el servei de menjador o l'atenció a fills de treballadors essencials. D'altra banda, ha assegurat que aquells centres on no es pugui garantir el confort tèrmic s'oferiran "solucions puntuals" i ha afegit que estan en disposició de tenir els equipaments mecànics "que calguin en el moment que calguin".

Bargalló ha defensat la reobertura dels centres educatius aquest 11 de gener per iniciar el segon trimestre tot i l'augment de la incidència de la pandèmia. Ha explicat que escolten totes les veus i ell personalment es reuneix cada dos dies amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. La conclusió és que els centres s'han d'obrir i mantenir-los així fins al màxim que es pugui.

Així, ha assegurat que tant ell com el doctor Argimon estan expressant el mateix, en al·lusió al es paraules del secretari que la setmana passada va dir que si les dades en tres setmanes ho marquen es podria retrocedir en la decisió de reobrir els centres. "Evidentment si en un moment concret diu que cal confinament total, hi haurà mesures en l'àmbit educatiu", ha afirmat a Catalunya Ràdio.



Encara no s'han repartit tots els dispositius

El conseller ha assegurat que en cas que arribés aquest confinament total també a les aules, la situació permetria fer-lo "amb més garanties que al març". Tot i això, ha insistit que la màxima qualitat la dona la presencialitat.

Segons ha detallat, hores d'ara ja s'han repartit les 85.000 connectivitats requerides per als alumnes, uns 50.000 dispositius dels 85.000 per a professorat i uns 10.000, "els més urgents", dels 300.000 per a alumnes. El conseller ha afirmat que a partir d'aquest dilluns se'n repartiran més que van arribar durant les vacances de Nadal. Es farà començant pels que no tenen dispositiu, que ha insistit que no són els 300.000.



Solucions contra el fred a les aules

El conseller ha explicat que els centres educatius rebran aquest dilluns unes noves indicacions a partir dels "matisos" que ha fet el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) de les de la tardor. A més, ha assegurat que s'ha mesurat a través dels serveis tècnics d'obres i dels de riscos laborals la qualitat de l'aire, amb resultats "bastant bons".

A més, s'ha indicat als serveis territorials que estiguin atents a les peticions d'aquells centres "on sigui difícil mantenir l'equilibri entre confort tèrmic i ventilació". Per aquests casos, ha garantit que s'oferiran equipaments mecànics a partir d'aquest dilluns. "Estem en disposició de tenir-los en el moment que calgui", ha manifestat. Posteriorment, a Catalunya Ràdio, ha afegit que en alguns casos la solució pot ser un canvi d'aula.

Bargalló ha defensat també que el cribratge massiu al personal educatiu comenci aquest dilluns i no s'hagi fet abans. En primer lloc, perquè d'aquesta manera es poden detectar casos sorgits durant el Nadal i, en segon lloc, perquè la logística és més fàcil amb tot el personal als centres. En tot cas, ha assegurat que el fet que es facin en tres setmanes permetrà garantir les substitucions que siguin necessàries.



Es desmarca d'un cartell d'ERC amb el lema 'Obrim les escoles'

En ser preguntat per un cartell d'ERC amb el lema 'Obrim les escoles' que per exemple ha compartir el conseller d'Afers Exteriors, Bernat Solé, Bargalló ha mostrat distància. "Jo com a conseller no el penjaré, com a conseller d'Educació intento treure el partidisme absolutament de totes les decisions i pressions", ha declarat.