2.387 clients de 21 municipis continuen sense llum per culpa del temporal Filomena a Catalunya

Un total de 2.387 clients de 21 municipis catalans continuen sense llum pel temporal de neu i vent. Destaquen els 355 abonats del Masroig, els 336 de Tortosa, els 288 de Capçanes, els 253 de Caseres i els 243 del Molar. A Agramunt s'ha solucionat temporalment el problema amb tres grups electrògens que s'han col·locat aquest diumenge a la tarda. Durant tot el dia, de fet, s'han anat col·locant grups en diferents municipis, allà on no era possible accedir a les avaries per culpa de la neu. Dels 65 grups disponibles per a tot el territori fins ara se n'han mobilitzat 18: 3 a Agramunt, 2 a Reus, 2 a Falset, 2 a Masroig, 2 a Arnes, 2 a Morera de Montsant i un a Lloar, Margalef, la Bisbal de Falset, Bellmunt del Priorat, Caseres i Sant Hilari.

A causa de les continuades nevades s'ha generat un volum superior d'incidències aquest diumenge. La nevada ha afectat especialment la zona de Tarragona Sud i la Catalunya Central. Al llarg del matí s'ha anat movent cap al nord i ha afectat també Lleida i l'interior de Girona.

L'acumulació de neu ha dificultat molt la mobilitat i ha fet que fos impossible accedir a alguns punts de maniobra i fer recorreguts per poder localitzar avaries. Aquesta afectació s'ha concentrat a la zona de Falset i a la comarca del Priorat. Tot i això, a la tarda s'han resolt moltes incidències i s'han reduït les afectacions, han explicat a l'ACN fonts d'Endesa.

Els tècnics han treballat en coordinació amb el CECAT i els ajuntaments per a l'obertura de vies d'accés a les instal·lacions i per reduir al màxim l'afectació abans de la nit. En total hi han treballat 156 equips amb un total d'unes 370 persones. S'ha volat amb dos helicòpters per inspeccionar avaries al Priorat, la Terra Alta, el Ripollès i Sant Hilari.

Des que Filomena va arribar a Catalunya el passat divendres a la nit, s'han acumulat fins a 59 centímetres de neu al massís dels Ports, 58 al Pont de Suert, 56 a Arnes, 55 a Mas de Barberans, 50 a Falset i Horta de Sant Joan i 46 a Tivissa.

La neu deixarà pas a temperatures mínimes extremes, sobretot a la nit, la qual cosa augmenta el risc a les carreteres: part de la neu acumulada es podria fondre de dia i a la nit es podrien formar plaques de gel, de manera que la Generalitat demana que s'evitin els desplaçaments innecessaris i s'extremi la prudència.

De fet, al llarg d'aquest diumenge la neu ha provocat complicacions en més d'un centenar de trams de carretera -en alguns moments fins a 180-, de les quals 17 estan tancades i en unes vuitanta és obligatori l'ús de cadenes, si bé ja es pot circular per l'Eix Transversal.

A més, en millorar la situació meteorològica i l'estat de les carreteres, la Generalitat ha aixecat la prohibició de circular als vehicles de més de 7,5 tones de pes, encara que únicament per les principals vies: l'AP-7, l'AP-2, la C-25 i l'A-2.

I això, segons ha explicat el comissari portaveu dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, perquè puguin seguir la seva ruta cap a França els gairebé 1.600 camions que roman immobilitzats a diverses àrees de servei de Catalunya, majoritàriament a la de la Jonquera (Alt Empordà), a l'AP-7.

Molinero ha detallat que hi ha hagut poques incidències en el trànsit, més enllà de cinc sortides de via sense conseqüències personals, però ha precisat que els Mossos d'Esquadra han sancionat quinze vehicles que s'han acostat a la muntanya de Montserrat i a set més al parc natural del Montseny, ja que han trencat el confinament municipal pel coronavirus.

Per aquest motiu, Molinero ha demanat que es respecti el confinament municipal i que se circuli, si és imprescindible, amb la màxima prudència.

Segons ha informat Renfe, durant tot aquest diumenge estarà suspès el servei d'AVE i llarga distància entre Barcelona i Madrid, mentre que en el servei de rodalies segueixen tallades l'R15, entre Reus (Baix Camp) i Riba-roja (Ribera d'Ebre), i l'R13 i R14, entre Lleida i la Plana-Picamoixons.