Es restableix la circulació de camions a l'AP-7, AP-2, C-25 i A-2

La Generalitat ha anunciat aquest diumenge al migdia que permet la circulació dels camions de més de 7,5 tones a les autopistes AP-7 i AP-2 i a l'Eix Transversal i l'A-2 després de la millora de les condicions meteorològiques. No obstant això, i a l'espera dels possibles canvis que es puguin anar produint, les restriccions es mantenen vigents la resta de la xarxa viària catalana. Només ho podran fer aquells vehicles pesats que prestin serveis essencials, com per exemple subministrament sanitari i de farmàcies, producció i distribució agroalimentària humana i per a granges, transport d'animals vius i combustibles.