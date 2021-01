La Marató de Donants de Sang de Catalunya aconsegueix més de 2.500 donacions en dos dies

La segona jornada de la Marató de Donants de Sang de Catalunya s'ha tancat amb 1.215 donacions, que se sumen a les 1.314 del divendres 8 de gener. D'aquesta manera, en dos dies més de 2.500 persones s'han sumat a la iniciativa, que continuarà els pròxims dies 11, 12 i 13 de gener al Portal de l'Eixample, a Barcelona. També es podrà donar sang als principals hospitals, així com a través d'una quarantena de campanyes mòbils per tot Catalunya. Durant la jornada del dissabte el fred i la pluja han frenat el 30% de les persones que havien reservat butaca per donar sang, que no han acudit a la cita. A més, el temporal Filomena ha provocat la suspensió de les campanyes de donació a Sant Guim de Freixenet (Segarra) i Flix (Ribera d'Ebre).

L'objectiu de la Marató és aconseguir més de 10.000 donacions per remuntar les reserves de sang després del Nadal. Al web donarsang.gencat.cat encara hi ha disponibles més de 2.000 places. Actualment hi ha sang per a les necessitats dels malalts dels propers 6 dies, quan el nivell òptim és de 10 dies.