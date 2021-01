El Fòrum Demòcrata dóna suport al projecte polític del PDeCat, encapçalat per Àngels Chacón

El Fòrum Demòcrata ha decidit aquest diumenge que donarà suport a la candidatura del PDeCat a les eleccions del 14-F, encapçalada per la presidenciable Àngels Chacón. El col·lectiu considera que el seu projecte polític "destaca per la voluntat de representar els joves del país", així com donar resposta a les seves "necessitats". L'organització va néixer fa uns mesos, impulsada majoritàriament per càrrecs electes del món municipal vinculats al PDeCat. Després de diverses trobades, s'ha iniciat el seu desplegament territorial, que ja compta amb un centenar de persones d'arreu de Catalunya. De cara als pròxims comicis, el Fòrum comptarà amb representants a les llistes del PDeCat.