Uns 2.000 camions es troben immobilitzats a Catalunya pel temporal, la meitat a la Jonquera

Uns 2.000 camions es troben immobilitats a Catalunya pel temporal, la meitat dels quals –entre 900 i 1.000– a les zones d'estacionament de la Jonquera, segons el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero. En aquest punt, aquest matí s'aprofita que no neva i que les carreteres es troben en bones condicions per donar-los sortida perquè continuïn cap a França i fer espai per altres vehicles pesants. Molinero ha comentat que el col·lapse als aparcaments començava ser "preocupant". Un altre punt d'estacionament ha estat el Polígon dels Frares de Tarragona, amb 300 o 400 camions, i la resta estan repartits per diverses àrees de les autopistes. Els Mossos han sancionat més de 200 camioners per incomplir la prohibició de no circular.

El comissari ha admès la seva preocupació per l'incompliment d'aquesta prohibició i ha comentat que aquest matí s'havia detectat un "increment important" en la mobilitat dels vehicles pesants i que s'havia reforçat la presència policial en quatre punts clau de la xarxa viària catalana: la Jonquera, els peatges de La Roca i de Martorell i el troncal de l'autopista AP-7 a Cambrils. D'altra banda, el 70% dels camions immobilitzats tenien matrícula estrangera, segons ha detallat.

Molinero també ha comentat que aquest divendres es va permetre certa permissivitat per als conductors que havien d'arribar al seu punt de destí o origen però ha deixat clar que aquest dissabte els agents seran inflexibles davant la previsió que el temporal continuï afectant Catalunya, amb possibilitat de nevades a cotes baixes i la formació de plaques de gel per les baixes temperatures.

El comissari ha destacat que en les darreres hores no hi ha hagut cap turisme ni camió atrapats a la carretera, a excepció d'un vehicle pesant a la C-25, al seu pas per Sant Bartomeu del Grau, i d'un camió de vehicles perilloses a l'N-230 a Vielha. Tots ells han estat rescatats.

El comissari ha insistit en fer una crida als conductors de vehicles pesants perquè respectin les restriccions, en principi vigents fins dilluns al matí, quan està previst que finalitzi el temporal. Molinero també ha fet extensiva aquesta petició a la resta de ciutadans perquè no es desplacin en zones on hagi nevat abundantment.

El comissari ha fet aquestes declaracions aquest dissabte al matí acompanyat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper; el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara; i la subdirectora de Trànsit, Lourdes Puigbarraca.

Davant el temporal d'aquest cap de setmana, la Generalitat va prohibir la circulació de camions de més de 7,5 tones a partir de les set del vespre d'aquest divendres i fins dilluns que ve a les sis del matí, amb l'excepció dels camions de serveis essencials, com subministrament sanitari i de farmàcies, producció i distribució agroalimentària humana i per a granges, transport d'animals vius i combustibles.

Aquests vehicles han de demanar permís a Protecció Civil perquè els autoritzi la circulació per l'itinerari concret i facilitar la matrícula i característiques del vehicle, producte, ruta i horari del desplaçament.