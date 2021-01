La Justícia belga rebutja definitivament l'extradició de Lluís Puig a Espanya

La justícia belga no entregarà l'exconseller Lluís Puig a Espanya perquè ahir la Fiscalia va renunciar a recórrer la decisió del Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, que va denegar en segona instància l'extradició. «La Fiscalia confirma que no recorrerà la decisió del Tribunal d'Apel·lació. La sentència sobre la no extradició de Lluís Puig ja és ferma», va informar Simon Bekaert, un dels seus advocats, en un missatge a les xarxes socials.

Les autoritats espanyoles reclamaven Puig, conseller de Cultura quan el Govern va organitzar el referèndum del 2017, per un presumpte delicte de malversació de fons públics en la causa del procés independentista.

Poc després de conèixer-se la decisió, l'eurodiputat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assenyalar que això demostra que el Tribunal Suprem «no era, és ni serà» competent per «perseguir» els polítics independentistes. «Game over», va dir Puigdemont en un missatge a Twitter, on també va demanar la posada en llibertat de l'exvicepresident Oriol Junqueras i els consellers empresonats.

Puig creu que el rebuig definitiu de Bèlgica a l'extradició per una qüestió de drets fonamentals deixa Espanya «descol·locada» i en risc d'apartar-se dels estàndards europeus. «El Govern de Pedro Sánchez ja té arguments per moure fitxa i demostrar si realment vol canviar les coses», va assegurar Puig. El candidat número 9 per Barcelona de JxCat el 14-F va celebrar que la fi de l'euroordre li permeti fer campanya electoral els pròxims mesos com un «ciutadà europeu lliure». El cas de Puig era el primer que examinaven els tribunals belgues sobre les ordres europees de detenció i entrega que fa més de tres anys va tramitar el magistrat del Suprem Pablo Llarena contra els polítics independentistes.