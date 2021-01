Confinament municipal i comerç tancat en cap de setmana

El Procicat ha aprovat aquest dilluns el confinament municipal durant 10 dies a partir del 7 de gener, així com el tancament del comerç no essencial els caps de setmana. A més, tancaran tots els dies els centres comercials, les botigues de més de 400 m2 i els gimnasos. Només es permetran les activitats esportives a l'aire lliure. El lleure queda suspès, així com la majoria de les extraescolars. Només es podran realitzar les que mantinguin el mateix grup de convivència de l'escola i es facin al propi centre. La restauració i la cultura, en canvi, no sumen noves restriccions. El retorn escolar es manté en el dia 11 de gener. «Seran 10 dies per aturar el país amb una nova aturada social», ha resumit la consellera de Salut, Alba Vergés.

Segons va eplicar ahir el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en roda de premsa del Govern per informar en relació amb les noves mesures, s'ha optat pel confinament perimetral de municipi perquè és «més fàcil» controlar la sortida o l'entrada d'un municipi que d'una comarca i a més es compta amb les policies locals per fer-ho.

El Ripollès i la Cerdanya

Pel que fa al cas del Ripollès i la Cerdanya, on el 6 de gener estava previst que hi acabés el confinament perimetral i el tancament de restauració que s'hi va decretar des del 23 de desembre, Sàmper va explicar que a partir del 7 de gener s'equipararan les mesures a les de la resta de Catalunya. Així, a partir del dijous aquestes comarques tindran confinament municipal com la resta de municipis catalans. A més a més, també decaurà l'equiparació comarcal entre l'Alt Urgell i Andorra que permetia desplaçaments entre els dos territoris.

Segones residències

En aquest confinament municipal no es farà excepcions per desplaçaments a segones residències o per fer estades en allotjaments turístics, com sí que estava permès durant el confinament de cap de setmana vigent fins ara. Sàmper va explicar que les persones que tinguin reserves en hotels, cases rurals o siguin en segones residències podran tornar al domicili després del dia 7 i, per tant, no cal que avancin la tornada. «Sempre hi ha hagut l'excepció de tornar al domicili», va dir.

A banda, també seran una excepció a les restriccions els desplaçaments a centres sanitaris, per treballar o estudiar, per tenir cura de dependents o bé per fer actuacions davant d'òrgans judicials.

Les noves restriccions tampoc no canvien la previsió d'exàmens presencials de les universitats o les oposicions de docents, que es faran tal com s'havia previst i amb les mesures preventives corresponents. Sí que es mantindrà l'activitat reglada com ara els cursos de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI). «No estan recollides en l'àmbit extraescolar i poden iniciar els cursos que tenen», va dir Vergés. Sàmper va explicar que s'està treballant en un paquet de mesures per ajudar econòmicament els sectors afectats per les noves restriccions.

«Mantenir el virus a ratlla»

Vergés va explicar que les noves mesures busquen frenar la tendència a l'alça i «mantenir el virus a ratlla». Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va defensar que les noves restriccions són «unes mesures de molt impacte i curta durada» i va apuntar que l'objectiu ara mateix «no és reduir les xifres» sinó «aturar-les i frenar-les». «Això és poc agosarat? Potser, però tenim el país i la situació econòmica que tenim, no som Alemanya, ni França ni Holanda, que ningú s'enganyi», va afegir.

Argimon va detallar que actualment estan creixent un 4% en els casos detectats cada dia. Pel que fa a ingressos, va dir que els darrers 15 dies han augmentat en un 27%, mentre que els últims 7 dies l'increment ha estat del 18,6%. Pel que fa a pacients d'UCI, la variació dels darrers 15 dies és del 20% i en els últims 7 del 16%. Segons va assenyalar el secretari de Salut Pública, això demostra que hi ha un creixement «sostingut» que ja va començar els dies 6 i 7 de desembre, amb el pont de la Puríssima, i ha durat fins ara.

La nova soca del virus

En ser preguntat per si s'ha detectat la nova soca del coronavirus a Catalunya, Argimon va dir que de moment no s'han trobat casos, però que «molt probablement» l'acabaran trobant al territori. El secretari de Salut Pública v explicar que ara per ara s'està intensificant la seqüenciació i va apuntar que és «difícil» que no sigui a Catalunya tenint en compte que ja està a altres comunitats autònomes de l'Estat.