16.229 vacunats més en les últimes 24 hores a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, baixa lleugerament segons les últimes dades del Departament de Salut. Ho fa dues centèsimes, d'1,46 a 1,44. El risc de rebrot sí que creix, ho fa 25 punts, fins als 640, així com la incidència a 14 dies, que passa de 437,12 a 462,91. S'han declarat 3.801 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 390.417. El 10,42% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 60 noves morts i el total és de 17.545. Hi ha 2.356 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 157 més que fa 24 hores. També augmenta el nombre de pacients a l'UCI, que ja són 459 (30 més). El total de vacunats és de 53.343, 16.229 més que fa 24 hores.