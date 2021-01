L'exsocialista Marina Geli tanca la llista de JxCat a Barcelona

Les exconselleres de la Generalitat Neus Munté i l'exsocialista gironina Marina Geli tancaran la candidatura per Barcelona de Junts a les eleccions previstes per al proper 14 de febrer, llista que encapçalaran l'expresident català Carles Puigdemont i Laura Borràs.

El partit de Puigdemont va registrar ahir davant les juntes electorals provincials les llistes electorals per a les quatre circumscripcions catalanes, així com els 52.459 avals recollits per poder concórrer a les eleccions del 14-F. Els llocs finals de la candidatura, en els quals també hi ha la il·lustradora Pilarín Bayés, no s'han sotmès a votació de la militància, en entendre's que són simbòlics.

Neus Munté és regidora de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona i va ser la portaveu del Govern de Puigdemont fins a la reestructuració que es va fer abans del referèndum de l'1 d'octubre, mentre que l'exsocialista Marina Geli va ser consellera de Salut durant els tripartits de Pasqual Maragall i José Montilla.

Als últims llocs de la llista de Junts per Barcelona també hi ha la cuinera Ada Parellada, l'actor i director teatral Joan Lluís Bozzo, l'actual consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i el diputat i impulsor de La Crida Antoni Morral. Pel que fa a Girona, la llista la tanca l'exdirectora de l'institut Migdia de la ciutat, Rosa Moneny.