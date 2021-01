Es declaren 2.308 nous casos, 48 morts més i es detecta el primer cas de la soca britànica a Catalunya

La velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, es manté en 1,47 a Catalunya, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot sí que creix, ho fa 10 punts, fins als 586, així com la incidència a 14 dies, que passa de 406,88 a 414,42.

S'han declarat 2.308 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 382.666. El 9,74% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 48 noves morts i el total és de 17.443. Hi ha 2.150 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 101 més que fa 24 hores. Per contra, el nombre de pacients a l'UCI es manté en 417. El total de vacunats és de 24.114, 3.271 més que fa 24 hores.



Soca britànica a Catalunya

El Departament de Salut ha detectat el primer cas de la soca britànica de la Covid a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat a RAC1 que aquest dimecres es va confirmar el primer cas d'aquesta variant a Catalunya. Es tracta d'una persona que va viatjar del Regne Unit. Vergés ha explicat que ara s'està fent l'estudi de contactes i ha assegurat que és "probable" que n'hi hagi més casos arran d'aquesta persona.