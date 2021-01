Brussel·les autoritza la vacuna de Moderna, la segona que es farà servir a la UE

Imatge sobre la vacuna difosa per la Comissió Europea.

La Comissió Europea ha autoritzat aquest dimecres l'ús de la vacuna de Moderna a la Unió Europea, per la qual cosa serà la segona que s'administri seguida de la de Pfizer BioNTech que es va aprovar el dia 21 de desembre.

Així ho ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un missatge a les xarxes socials a les poques hores que el prototip de Moderna rebés el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès). "Estem proveint als europeus de vacunes segures i efectives contra la Covid-19. Hem autoritzat la vacuna de Moderna, la segona que es farà servir a la UE", ha assenyalat.

En virtut dels contractes signats amb la farmacèutica nord-americana, la Comissió Europea ha adquirit 160 milions de dosis de la vacuna de Moderna, 80 d'aquestes fixes i d'altres opcionals.

La llum verda de Brussel·les a la comercialització i ús del tractament de Moderna arriba només tres hores després que l'EMA hagi atorgat l'autorització condicional de comercialització. Això augmentarà el nombre de dosis distribuïdes als estats membres, en un moment en què els retards i problemes en el desplegament de les vacunes ha suscitat crítiques d'alguns estats membres.

D'aquesta manera, l'Executiu comunitari continua compromès amb escurçar tots els procediments per concedir ràpidament l'autorització de les vacunes, quan el procés normalment requereix 67 dies.

Com ha recordat Von der Leyen, la Comissió Europea té compromeses 2.000 milions de dosis de les potencials vacunes, cosa que hauria de ser més que necessari per protegir la població de la UE i complir amb els compromisos internacionals que ha adquirit el bloc.

Per la seva banda, la comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha indicat que més vacunes seguiran a la de Pfizer i Moderna. "Els nostres esforços no cessaran fins que les vacunes estiguin disponibles per a tots a la UE", ha assenyalat, i ha recomanat que mentre es produeixi la campanya de vacunació convé tenir paciència i mantenir-se disciplinats i atents.



Vacuna de Moderna

En paraules del director executiu de l'EMA, Emer Cooke, la vacuna de l'empresa nord-americana suposa "una altra eina per superar l'emergència actual". "Que tinguem aquesta segona recomanació d'una vacuna positiva en poc menys d'un any des que l'Organització Mundial de la Salut declarés la pandèmia, és un exemple dels esforços i el compromís adquirit per tots", ha recalcat.

D'aquesta manera, l'EMA ha recomanat per consens que la Comissió Europea concedeixi una autorització de comercialització condicional formal, com ja ho va fer fa unes setmanes amb la vacuna de Pfizer i BioNTech. En el cas de la vacuna nord-americana s'administra en dues injeccions al braç, amb 28 dies de diferència. Els efectes secundaris més comuns de la vacuna han estat generalment lleus o moderats i van millorar uns dies després de la vacunació.