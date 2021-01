L'oci nocturn denuncia «la passivitat» davant la 'rave' de Llinars i sosté que «s'ha posat en risc la població»

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) denuncia "la passivitat" del Govern i de les administracions davant la festa 'rave' de Llinars del Vallès (Vallès Oriental). "En 48 hores hi ha hagut molt temps per poder intervenir, de fet, quan hi ha intervencions en locals d'oci nocturn es desallotja en menys d'una hora", ha criticat en declaracions a l'ACN el secretari general de la federació, Fernando Martínez, que s'ha desplaçat fins a la nau abandonada. A parer seu, "si hi hagués l'oci nocturn regulat i obert no passarien coses com aquestes". "S'ha posat en risc la població", ha afegit tot destacant que els assistents podrien crear un brot de covid-19 perquè molts d'ells "han anat a comprar alcohol al municipi".

Martínez diu que no entén "com 200 cotxes es poden moure per tot Catalunya venint de França i Itàlia sense cap control". Destaca que "es deixa un muntatge espectacular de discoteca que requereix hores per instal·lar-lo" i assegura que és increïble que l'alcalde de Llinars no ho sabés. "Nosaltres creiem que cal que s'obri l'oci nocturn perquè la gent deixi de fer festes il·legals sense mesures higienicosanitàries", conclou.