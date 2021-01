Els dos organitzadors de la «rave» de Llinars del Vallès queden en llibertat

Els dos arrestats per organitzar la festa rave de Llinars del Vallès van quedar ahir en llibertat provisional després de 48 hores sota arrest policial. Es tracta d'un jove de Tarragona de 22 anys i d'una dona de nacionalitat holandesa de 29 que hauran de comparèixer periòdicament. El jutjat de Granollers manté la causa oberta contra tots dos pels delictes de resistència a l'autoritat i desobediència. Els Mossos d'Esquadra havien avisat que traslladarien a la Fiscalia la informació que han pogut recollir perquè medités si haver impulsat una macrofesta, que va concentrar mig miler de persones en plena pandèmia de covid-19, podia suposar un delicte contra la salut pública. No obstant això, el jutjat ha decidit imputar-los finalment només per aquests dos delictes. L'entitat Fecalon va anunciar, en la mateixa línia del que van fer Fecasarm o Spain Nightlife, que també es presentarà com a acusació particular.

La policia catalana també manté investigades quatre persones més a qui considera sospitoses de participar en els preparatius de l'esdeveniment i desobeir greument les advertències dels Mossos, i que seran citades a declarar en els pròxims dies. Darrere d'aquesta rave hi ha una comunitat més o menys connectada, i relativament ben organitzada, que es reuneix periòdicament a diversos punts de la geografia europea per muntar festes de música electrònica que duren diversos dies. El que ha convertit en insòlit l'episodi de Llinars és que aquesta vegada s'han citat trencant les restriccions de mobilitat existents al continent i les mesures sanitàries que han estat decretades pels diferents governs per contenir l'avanç d'un virus d'abast mundial que ha causat la mort, només a Espanya, a més de 50.000 persones.

El periodista Josep Lluís Micó, autor de llibres sobre música i drogues com Química orgànica (Saldonar) o Tacet al fine (Mínima), explica que el fenomen de les raves -festes il·legals- va néixer a la dècada dels 70 i que a Espanya es va consolidar a l'última etapa de la «ruta del bakalao» vinculat sobretot a l'Acid House, un subgènere del House. «Hi havia persones que no en feien prou amb l'oferta de les discoteques i es van organitzar per muntar festes pel seu compte», assegura l'expert. En aquests noves trobades, allunyats de qualsevol supervisió de les administracions, existia «una permissivitat amb les drogues molt més elevada perquè no hi havia cap tipus de control, cosa que significava que tampoc hi havia cap tipus de seguretat per als assistents», afegeix.

«A Catalunya, potser perquè la seva ubicació geogràfica resulta propícia per a aquestes festes, les raves són més comunes del que la gent creu», destaca Micó. Habituals a Barcelona i la seva corona metropolitana, tampoc han estat estranyes a altres punts del territori català. En aquest sentit, a finals dels 90 i començaments dels 2000 hi havia centenars de ciutadans francesos o italians que es concentraven a l'Alt Empordà per celebrar-les clandestinament. Sense anar més lluny, el festival internacional de música electrònica Sónar compta amb un revers de «rave music» conegut com a Anti-Sónar.

Les raves estan estretament lligades a la música electrònica però també a un oci més «excessiu», que pot durar més d'una nit o fins i tot diversos dies -els participants a la macrofesta de Llinars del Vallès pretenien seguir fins al 3 de gener-, i al consum de tot tipus de drogues, entre les quals abunden les que permeten mantenir el cos actiu durant més temps, com el MDMA. No obstant això, avisa Micó, seria un error menysprear l'aportació que aquestes festes han tingut en la música electrònica. Caracteritzades per un so entroncat amb les mostres més «dures i accelerades», han funcionat habitualment com a laboratoris dels quals han sorgit propostes que ha acabat absorbint el circuit mainstream.

Alguns dels artistes o grups més destacats de l'anomenada rave music són ACEN, Altern8, Nebula II o Utah Saints, enumera el periodista expert en aquest tipus de música, que en aquest sentit recorda que han estat un lloc idoni per a estils com Drum & Bass, Psy Trance, Gabber, Hardstyle, Dubstep, Hard Trance, Hands Up, Tech Tràngol, Darkpsy, Goa, Forest o Full on.