Un corrent intern d'ERC demana al partit que els pactes després del 14-F siguin només amb forces independentistes

El Col·lectiu Primer d'Octubre, que agrupa militants d'ERC, ha demanat a la formació que si després de les eleccions del 14 de febrer cal arribar a pactes per poder governar es facin només amb forces independentistes. En una carta oberta al president del partit, Oriol Junqueras, diuen que els pactes "han de venir avalats per l'acceptació per part de les forces polítiques de treballar en aquest sentit [la independència] i, en cap cas, per aigualir la sobirania de Catalunya". La missiva arriba dos dies després que el candidat d'ERC, Pere Aragonès, digués que si guanya les eleccions proposarà formar govern a JxCat, PDeCAT, CUP i comuns. D'altra banda, també reclamen una taula de partits independentistes per "activar la unitat estratègica".

Segons creuen, cal recuperar aquesta unitat "des d'ara mateix". En relació a la trobada, creuen que ERC hauria de liderar-ne la constitució i consideren que potser l'instrument vàlid podria ser el Consell per la República –que volen que es digui Consell 'de' la República-. Per a ells, aquest espai és on s'hauria d'arribar a acords per traçar una estratègia conjunta. Tot i això, lamenten que ERC "no ha sabut com evitar" que el CxR pateixi "una utilització partidista" i diuen que potser cal "reinterpretar" la presència del membre d'ERC a l'espai.

Els militants també aposten perquè ERC "lideri una acció política per fer un Govern que treballi per la república i per fer efectiu el mandat de l'1-O". Així, creuen que si se supera el 50% dels vots en aquesta línia això suposarà "una val inequívoc" per implementar el mandat de l'1-O.

A la carta, els militants diuen que ERC "ha donat carta blanca al PSOE fins a tres cops" i lamenten que tot i així la situació no ha tendit a "la normalització" del diàleg i al respecte institucional, i remarquen que la repressió no ha acabat ni hi ha hagut cap avanç "significatiu" en la situació de presos i exiliats.

Els crítics també diuen que no estan d'acord amb la direcció d'ERC perquè "ha abandonat el mandat del referèndum de l'1-O" i "ha oblidat l'èxit que es va assolir com a societat en poder exercir un dret fonamental com el dret a l'autodeterminació". "Sembla com si tot l'esforç d'organització de la militància, així com també de la defensa que va fer la ciutadania del referèndum, s'hagués llançat a la paperera de la història per part de la direcció actual d'ERC", afegeixen.

D'altra banda, el col·lectiu també diu que l'amnistia "no és el camí" i aposta per "l'anul·lació de tots els processos judicials i policials oberts i tancats.".

Els militants asseguren que han intentat en diverses ocasions "mantenir un diàleg" amb el president el partit però lamenten que no han obtingut resposta i per això han fet el comunicat públic.