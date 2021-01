FGC mantindrà obertes les sis estacions d'esquí que gestiona al Pirineu, tot i que amb "el mínim servei"

Les sis estacions d'esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) al Pirineu es mantindran obertes més enllà de Reis, un cop entri en vigor el confinament municipal. L'objectiu és "crear un mínim d'activitat econòmica al territori" per ajudar els sectors afectats per les noves restriccions de mobilitat a passar el "mal tràngol" que suposen per ells les noves mesures, segons ha explicat el director de la divisió de Turisme i Muntanya de la companyia pública, Toni Sanmartí. Així, tot reconeixent que "l'impacte hi és", ha volgut donar un missatge d'esperança amb l'anunci de la continuïtat de l'activitat de la neu i ha detallat que aquesta es durà a terme prestant "el mínim servei", fet que implica obrir menys pistes i remuntadors.

Cal tenir en compte que la mitjana de visitants a les pistes durant la darrera setmana, entre el 28 de desembre i el 3 de gener, ha estat de 1.842 esquiadors diaris a Boí Taüll (Alta Ribagorça), 1.390 a Port Ainé i 929 a Espot (Pallars Sobirà). Mentre, a les estacions situades a la Cerdanya i el Ripollès, afectades pel confinament perimetral, l'afluència ha estat de 924 esquiadors a la Molina (Cerdanya), 245 a Vallter 2000 i 193 a la Vall de Núria (Ripollès).