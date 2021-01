Confinament municipal a partir del 7 de gener i tancament del comerç no essencial els caps de setmana

Confinament municipal a partir del 7 de gener i tancament del comerç no essencial els caps de setmana BORJA BALSERA

El Procicat ha aprovat aquest dilluns el confinament municipal durant 10 dies a partir del 7 de gener, així com el tancament del comerç no essencial els caps de setmana. A més, tancaran tots els dies els centres comercials, les botigues de més de 400 m2 i els gimnasos. Només es permetran les activitats esportives a l'aire lliure.

El lleure queda suspès, així com la majoria de les extraescolars. Només es podran realitzar les que mantinguin el mateix grup de convivència de l'escola i es facin al propi centre. La restauració i la cultura, en canvi, no sumen noves restriccions. El retorn escolar es manté en el dia 11 de gener. "Seran 10 dies per aturar el país amb una nova aturada social", ha resumit la consellera de Salut, Alba Vergés.