Illa: "Deixaré de ser ministre quan comenci la campanya"

L'actual ministre de Sanitat i candidat del PSC a les eleccions del 14-F, Salvador Illa, ha anunciat que té previst deixar d'encapçalar el ministeri quan comenci la campanya electoral. En una entrevista a 'La Vanguardia', ha justificat deixar el ministeri tot i que la pandèmia no ha acabat perquè ja ha començat la vacunació i "estem al principi de la fi". A més, assegura que "oferir un govern que treballi per al retrobament a Catalunya i per millorar la convivència" no és un acte "partidista" sinó "de servei públic". D'altra banda, el candidat socialista ha descartat formar govern amb ERC o donar suport a cap executiu liderat per l'independentisme però ha matisat que "això no significa que no es pugui arribar a pactes".

Illa ha explicat que té previst continuar fent les tasques pròpies de ministre de Sanitat fins l'inici de la campanya i ha assegurat que en 15 dies –els que dura la campanya electoral- "hi ha temps" per explicar la proposta socialista.

D'altra banda, Illa ha negat haver "mentit" en descartar la seva possible candidatura pocs dies abans d'anunciar-la i ha assegurat que la decisió no es va prendre "fins l'últim moment". Tot i això, sí que ha admès que ja van parlar d'aquesta possibilitat amb el fins ara cap de files socialista, Miquel Iceta, des de mitjans novembre.

En relació a Iceta, que es preveia que fos el candidat, ha lloat el seu "acte de generositat" que creu que és "molt poc habitual en política". "Ell renuncia al que volia i jo assumeixo una responsabilitat a la que no aspirava; em va dir que feia falta aquí, que no podem afrontar les eleccions com unes més, que s'ha de trencar la dinàmica de resignació. I jo no em puc quedar de braços plegats", ha dit Illa.

Pacte amb comuns

Pel que fa a les possibilitats dels socialistes per formar govern després del 14-F, i després de descartar un pacte amb ERC, Illa ha dit que el més "raonable" seria un govern amb els comuns. Encara que ha apuntat que "tot és millorable" ha recordat que la fórmula ja està funcionant a l'Estat.

Illa també ha lamentat que els darrers anys algunes formacions s'han centrat més en "reivindicar que tenien raó fa deu anys que en reivindicar una dècada nova". "Tots tenim part de responsabilitat en el que ha passat a Catalunya, tots ens hem equivocat", ha admès.