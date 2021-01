«Jo soc italià i ja estava a Espanya, però hauria vingut d'Itàlia només per a aquesta festa», aclaria un jove des de l'interior d'una «rave» en una gegantina nau de Llinars del Vallès que va reunir unes 500 persones –a un miler en l'apogeu– i va haver de ser clausurada per antidisturbis dels Mossos d'Esquadra quan creuava el seu equador. El seu «equador» perquè els plans dels organitzadors eren allargar-la fins avui i va ser interrompuda ahir dissabte a les 12 del migdia, quan portava en funcionament «només» 36 hores. «Però sou conscients de la indignació social que ha aixecat aquesta concentració en plena pandèmia?». Resposta: «No, per què?». Dos dels organitzadors de l'esdeveniment van ser detinguts.

Els propis assistents detallaven que, darrere d'aquesta celebració que ha ignorat sense immutar-se les mesures sanitàries que segueixen en vigor en ple repunt de casos, estan diversos grups de persones espanyoles i de Bèlgica, Holanda o França que es van concertar per acomiadar l'any amb una macrofesta. Un altre dels participants, que mitja hora abans de la irrupció policial abandonava oportunament el recinte per tornar a França, mantenia que al seu país això no està permès i que, per això, havien decidit venir a aquesta nau –coneguda com La Bòbila perquè antigament era seu d'una fàbrica de maons. «Fer una festa privada a Espanya és legal, com la marihuana». Això deia.

A Espanya, i a Catalunya, la marihuana no és legal i tampoc ho és muntar una reunió de més de deu persones o procedents de més de dues bombolles. Encara que ho sembli.

El malestar dels ciutadans que sí que se sacrifiquen –inclosos els restauradors o empresaris de l'oci nocturn que mantenen els seus establiments sota mínims o tancats– va ser en augment i, minuts abans de l'actuació policial, ja fregava un clímax de signe contrari, però intensitat similar al que es degué viure a l'interior de la Bòbila amb les campanades de 2021. En el mateix poble, sense anar més lluny, els veïns seguien ahir dissabte sense explicar-se com l'administració hi havia demorat tant la clausura de la festa i es temien que els seus participants poguessin acabar acostant-se al nucli habitat després de tantes hores coquetejant amb un contagi de covid-19.

Entre els mateixos agents dels Mossos també hi havia estranyesa. «Es va saber que existia aquesta festa la matinada de Cap d'Any. És normal que no volguessin entrar de nit per la falta de llum i perquè l'estat d'eufòria de la gent convidava a ser caut... Però durant el dia d'ahir per què no es va actuar?», qüestionen.

El comissari David Boneta va comparèixer per justificar el retard de la intervenció argüint primer que no resultava oportuna a causa de l'elevat risc d'acabar ocasionant amb la seva actuació un mal superior al que es pretenia evitar i, després, raonant que esperaven indicacions de la Conselleria de Salut sobre com procedir davant la més que probable detecció de casos positius per coronavirus quan accedissin al recinte. La Conselleria va respondre que actuessin com volguessin, com han fet fins avui en la resta de festes.

Després d'una reunió celebrada a les 10 hores, els Mossos van enviar finalment una trentena de dotacions que van prendre el control del recinte a les dotze del migdia. A l'interior els esperaven diversos centenars de persones que continuaven ballant –o movent el cos com podien després d'un dia i mig de festa. Entre elles hi havia una dona en topless que va tractar d'exercir de portaveu amb els antidisturbis.

La tromba policial va provocar algun instant de tensió a l'inici, però ningú va oposar massa resistència. Tots van ser identificats i multats (amb sancions que poden arribar fins als 3.000 euros, tot i que per als organitzadors poden arribar fins als 600.000 euros).

No obstant això, en tractar-se en la seva majoria de persones estrangeres, les sancions probablement no els arribaran. Una contrarietat final que ha exacerbat la percepció d'impunitat que envolta aquest acte tan multitudinari. Segons els Mossos, dos dels organitzadors van ser detinguts i cinc més seran investigats per impulsar l'esdeveniment o desobeir greument els agents.

Aquest diari havia accedit a la nau abans del desembarcament policial. En l'extrem nord del recinte seguien en peus a les 8 hores, a dos sota zero, una mica menys d'un centenar de joves, i no tan joves, embolicats pel poderós batec de la música electrònica, que retrunyia en la immensitat de l'espai.

De seguida cridava l'atenció la instal·lació que havien escomès els organitzadors clandestinament. Columnes d'altaveus, ordinadors i taules de mescla, dos escenaris presidits per una calavera gegant i camions d'aspecte militar per transportar-ho.

Pels limítrofs, centenars de cotxes, furgonetes i caravanes en ?l'interior de les quals a aquesta hora la majoria es protegia de l'intens fred i agafava forces per a seguir fins al diumenge. L'entrada era gratis i els DJs tocaven sense cobrar.