Els Mossos investiguen un funeral amb 700 persones en una mesquita de Tarragona

Els Mossos investiguen un funeral celebrat en una mesquita de Tarragona que ha congregat unes 700 persones i en el qual no s'han respectat les mesures de seguretat decretades amb motiu de la pandèmia del coronavirus.

Fonts dels Mossos han informat a EFE que el succés va tenir lloc ahir, dia de Cap d'Any, a la mesquita d'Entrevies de Tarragona, i que van ser alertats del cas pels veïns de la zona en comprovar la multitud que s'amuntegava davant del centre religiós.

Quan els agents van arribar a la zona van comprovar que a l'exterior de la mesquita hi havia entre 300 i 350 persones resant sobre la seva corresponent catifa, mentre que a l'interior del centre hi havia 350 fidels més quan l'aforament màxim permès en el mateix és de 160.

Els Mossos investiguen el cas d'aquest funeral per tramitar la corresponent denúncia per no complir la distància de seguretat exigida amb motiu de la covid-19; manca de ventilació a l'interior de la mesquita i excés d'aforament.

Els agents, de moment, s'han posat en contacte amb l'imam de la mesquita, el president de la mateixa i un familiar del finat per conèixer les circumstàncies del succés.