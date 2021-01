Els dos detinguts per organitzar la «rave» de Llinars passen avui a disposició judicial

Els dos detinguts dissabte com a organitzadors de la festa «rave» que es va celebrar durant 40 hores al municipi barceloní de Llinars del Vallès passaran avui a disposició judicial. A conseqüència d'aquesta festa il·legal de Cap d'Any, la policia catalana va arrestar aquestes dues persones i va imputar-ne cinc com a presumptes organitzadors i per desobediència greu.

Els dos responsables de la «rave», una noia holandesa de 29 anys i un noi de Tarragona de 22, s'enfronten a una pena d'un any de presó i una sanció administrativa de fins a 600.000 euros per incomplir la normativa anti-covid.

La conselleria d'Interior va demanar dissabte a la Fiscalia que determini si els organitzadors de la festa van poder cometre també un delicte contra la salut pública. A la «rave» es van identificar també 215 assistents, la majoria estrangers, que poden ser sancionats amb multes de fins a 3.000 euros per saltar-se les mesures contra la pandèmia.

En el desallotjament de la nau en la qual se celebrava la festa, els Mossos van practicar 61 proves d'alcoholèmia, que van donar negatiu, i una de consum de droga, que va donar positiu. També van aixecar 30 actes pels vehicles estacionats als voltants amb documentació caducada, alguns també la ITV. Els Mossos van decomissar tots els equips electrònics i de so que es van utilitzar a la festa.

Paral·lelament, els Mossos van desallotjar dissabte a la nit un nou campament d'assistents a la festa «rave» de Llinars , que un cop desallotjats es van desplaçar al municipi proper de Dosrius. El nou campament el conformaven set caravanes que havien estat desallotjades de Llinars. A l'entorn de la nau en la qual se celebrava la festa «rave» van arribar a concentrar uns 200 vehicles, molts d'ells amb matrícula estrangera. L'improvisat campament, del qual van alertar els veïns de la zona, es va establir a l'entorn del Pou de Glaç, al paratge de Canyamars, al municipi de Dosrius. Fonts policials van assenyalar que no consten nous assentaments a la zona.

Per part seva, la patronal catalana de l'oci nocturn Fecasarm i la d'àmbit estatal Spain Nightlife van anunciar ahir que exerciran l'acusació popular en el cas.

Les patronals dels locals d'oci nocturn van assegurar en un comunicat que exerciran l'acusació popular per un delicte de desobediència, en el marc de les restriccions per la pandèmia del coronavirus, ja que, segons afirmen, «el Codi Penal no preveu com a delicte les conductes relacionades amb la propagació de malalties i epidèmies».

Les patronals van explicar també que demanaran al Govern espanyol que impulsi la modificació del Codi Penal per castigar aquelles conductes com a delicte, com passa a altres països, ja que, asseguren, les sancions econòmiques que s'imposen ara per fets similars «no es cobren mai».

Amb l'actual legislació, raonen les entitats patronals, si de la festa es deriva alguna infecció greu o la mort d'una persona, no es podria acusar els organitzadors d'un delicte de lesions o d'homicidi, i van voler destacar que, en qualsevol cas, si es donessin aquests eventuals resultats, les circumstàncies de la festa farien «molt difícil demostrar la relació causa-efecte». Segons les dues organitzacions, amb l'actual legislació els organitzadors només s'hauran d'enfrontar a un any de presó per un presumpte delicte de desobediència i una multa de fins a 600.000 euros.

José Luis Benítez, president de Spain Nightlife i portaveu d'Oci d'Eivissa, va afirmar que «l'experiència diu que les multes administratives mai s'acaben de pagar i que les penes inferiors a dos anys no s'acaben de complir.