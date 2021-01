Borràs qüestiona que Sánchez vulgui prescindir d'un ministre «suposadament clau» en la gestió de la pandèmia

La candidata de JxCat a les eleccions del 14-F, Laura Borràs, ha qüestionat aquest dissabte que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez vulgui prescindir d'un ministre "suposadament clau" en la gestió de la pandèmia de la covid-19. Així ho ha dit avui a Lleida, on també ha titllat a Sánchez d'"irresponsable". "És una situació absolutament insòlita que el ministre de Salut deixi la seva responsabilitat crucial per venir a fer cap de llista dels socialistes" ha lamentat en referència a Salvador Illa, que va acceptar ser candidat del PSC als comicis del febrer substituint Miquel Iceta. Borràs també ha aprofitat per denunciar una campanya promoguda a xarxes socials on es presenta Illa com la "vacuna" als llaços grocs.