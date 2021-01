El PP i Ciutadans, a matadegolla pel fitxatge de Roldán

Lorena Roldán va comunicar que trencava el carnet de Cs via WhatsApp pocs minuts abans d'anunciar el seu salt al PP de la mà d'Alejandro Fernández com a número dos per Barcelona. Els populars estan exultants amb el nou fitxatge perquè asseguren que Roldán els permet llançar el missatge que Cs s'esquerda com a principal força constitucionalista mentre el PP s'engrosseix i disputa la «casa gran del constitucionalisme». «Fa any i mig desenes de llumeneres ens suggerien abaixar la persiana del PP català i integrar-nos en altres projectes. Avui som nosaltres els que integrem en un projecte obert i que creix. I això s'aconsegueix amb perseverança, idees i compromís absolut», va llançar Fernández en Twitter.

La maniobra sorprenent de Roldán, diputada en el Parlament i portaveu de Cs al Senat, a menys de dos mesos de les eleccions, tibant la relació de conveniència entre els dos partits per a governar en diverses comunitats autònomes com Madrid o Andalusia, però fonts de tots dos partits descarten que posi en perill el seu cogobernança.

En les files de Cs l'anunci va caure com un gerro d'aigua freda en el primer moment, però fonts de la formació relativitzen ara, dies després, la repercussió del fitxatge perquè consideren que Roldán no havia de tenir un paper rellevant en els pròxims anys encara que per al PP sí que pugui ser un bon cartell electoral.

Ara bé, carreguen contra la «jugada de deslleialtat» dels populars i les maneres de dir adéu de Roldán, mentre que en el PP ja es bategen com el «pilar» de la dreta no nacionalista a Catalunya i retreuen a Inés Arrimadas no haver intentat ser investida com a presidenta de la Generalitat malgrat no tenir els suports necessaris en el 2017.