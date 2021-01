Els Mossos desallotjaran la 'rave' il·legal de Llinars del Vallès aquest dissabte

Els Mossos d'Esquadra desallotjaran aquest dissabte la 'rave' il·legal que, des del a nit de Cap d'any, se celebra en una nau a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). "Al llarg del dia d'avui procedirem a fer alguna actuació per donar fi a aquesta festa", ha avançat David Boneta, cap de comissaria superior de coordinació territorial dels Mossos, a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. Interior calcula que a l'interior de l'espai hi ha entre 200 i 300 persones procedents de diversos països d'Europa. Agents del cos van entrar aquest divendres a la nau però els participants no van atendre els requeriments dels Mossos. Una vegada es desallotgi, la policia identificarà i sancionarà els participats i els organitzadors.

Les denúncies, segons ha avançat David Boneta, seran per no haver respectat les restriccions sanitàries per la pandèmia i, a banda, els responsables de la 'rave' se'ls denunciarà per organització d'una festa sense permisos a través de la normativa de joc i espectacles. Interior ha demanat al Departament de Salut els protocols sanitaris que s'han de seguir, que no inclouran proves de detecció del virus perquè "no es té constància de cap positiu".

Els Mossos d'Esquadra avisen des d'aquest divendres a la nit als participants de la 'rave' que desallotjaran la nau abandonada si no marxen, i és que els assistents a la festa il·legal havien manifestat la intenció de quedar-s'hi fins dilluns. Inicialment, la policia catalana descartava entrar a la nau abandonada perquè fer-ho podria generar greuges pitjors.

Hi ha uns 150 vehicles al voltant de la nau coneguda com a 'Bòbila' i moltes són furgonetes on s'hi pot dormir. Des de la nit de Cap d'Any un dispositiu dels Mossos i de la policia local de Llinars ha controlat els accessos a la festa il·legal identificant les persones que en surten.

No és la primera vegada que a aquesta nau s'hi fa una festa d'aquestes característiques i els veïns diuen que "n'estan farts". Reclamen a les autoritats que "actuïn" i que "posin fre" a aquestes macrofestes