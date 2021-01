Iceta diu tenir «la porta oberta a col·laborar» amb el govern espanyol però no avança si serà ministre

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dijous que té "la porta oberta a col·laborar" amb el govern espanyol, però ha rebutjat especular sobre si serà nomenat ministre. "No depèn de mi", ha dit en sengles entrevistes amb Catalunya Ràdio i Rac1 aquest matí. Després que ahir dimecres el Consell Nacional del PSC ratifiqués les llistes electorals del 14 de febrer amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com a nou cap de llista, Iceta ha explicat que la decisió de posar-lo com a presidenciable va sortir d'un dinar amb el president espanyol, Pedro Sánchez, el 16 de novembre. "Vam arribar a la conclusió que es podia abordar un canvi de candidat", ha relatat.

Sánchez va posar-li com a condició, però, que es mantingués el relleu en secret i que no es materialitzés fins a finals d'any, amb la vacunació contra el coronavirus ja en marxa. L'origen del canvi, ha assegurat Iceta, va començar "el 20 i escaig de juliol", quan el PSC va rebre un estudi que apuntava que part dels votants no el veia com al canvi que demana la societat mentre que Illa rebia bones valoracions als sondejos del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). "Vam començar a veure que hi havia molts forats en la meva candidatura", ha assenyalat.

Ha apel·lat al seu paper de líder del PSC i ha coinicidit amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, que ambdues formacions poden estar-se disputant la Generalitat: "Si parlem de quin partit pot arribar en primera posició, potser té raó". Iceta, que ha confessat que ja tenia cartells electorals amb la seva cara i l'eslògan 'Ara, canvi. Ara, Catalunya', ha justificat l'elecció d'Illa per combatre "una certa resignació" de la militància i l'electorat, que creien que podien obtenir uns escons més el 14-F. Amb el nou candidat, "es sacseja el mapa i es torna a posar el PSC lluitant per la primera posició, que feia anys que no passava", ha subratllat. "La meva responsabilitat com a primer secretari del PSC és que si veig algú en millor situació que jo per afrontar la campanya cal aprofitar-ho", ha resumit.

El pas d'Illa a la política catalana suposarà una remodelació del Consell de Ministres. S'especula amb la possibilitat que l'actual titular de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, assumeixi Sanitat i Iceta ocupi el lloc que té ara la ministra. No obstant això, el socialista català ha dit que per a ell "això avui no és una preocupació" i que no fa plans "per no haver-los de canviar". "El que vull és ser útil al meu partit i, si es planteja la circumstància, ho hauré de pensar", ha afegit.

També sobre el 14-F, ha desvinculat el calendari electoral dels indults que s'estan tramitant sobre els líders independentistes condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i ha confiat que els comicis se celebraran: "Si podem anar a treballar, podem anar a votar". Així mateix, ha valorat el fitxatge de l'exportaveu de Cs Lorena Roldán pel PPC i ha dit que no l'ha sorprès. "Des del moment que van dir que volien anar a les eleccions amb el PPC, és obvi que els dirigents són intercanviables", li ha etzibat.