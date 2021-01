La Grossa de Cap d'Any, el 35208

La Grossa de Cap d'Any del 2020 ha estat el 35208. El premi s'ha repartit a Barcelona (Barcelonès) i La Roca del Vallès (Vallès Oriental). El primer premi del sorteig està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran mil euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 8 com el primer premi recuperaran els 10 euros jugats.

· Comprova el teu número de la Grossa de Cap d'Any 2020

El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 52688

El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 52688, s'ha venut a Tàrrega (Urgell) i Parets del Vallès (Vallès Oriental). El segon premi d'aquesta rifa està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior a aquest segon premi està dotat amb 650 euros. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'està realitzant aquest dijous, reparteix tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.

El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any, el 47281

El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any, el 47.281, s'ha distribuït en establiments de Figueres (Alt Empordà), Tortosa (Baix Ebre) i Reus (Baix Camp) . Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 500 euros per bitllet jugat.

El segon quart premi de la Grossa de Cap d'Any, el 20805

El 20.805 ha estat el segon quart premi de la Grossa de Cap d'any i s'ha venut a Solsona (Solsonès). Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. Aquest és el segon dels dos quarts premis que s'han repartit durant el sorteig.

El primer quart premi de la Grossa de Cap d'Any, el 20864

El 20864 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'any i s'ha distribuït en punts de venda de Barcelona (Barcelonès) i també per Internet. Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. Aquest és el primer dels dos quarts premis que es repartiran durant el sorteig.

El tercer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 01733

El tercer i darrer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 01733, s'ha distribuït a Sant Vicenç de Montalt (Maresme) i també s'ha venut per Internet. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, 500 euros per euro jugat. Els números anteriors i posteriors al premiat s'emporten 150 euros. Aquesta és la tercera de les vuit extraccions del sorteig d'enguany, que repartirà tres cinquens, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.

El segon cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 81267

El segon cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 81267, s'ha venut íntegrament a Lleida. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la segona de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.

El primer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 56263

El primer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 56263, s'ha venut a Mollerussa (Pla d'Urgell) i també per Internet. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la primera de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.