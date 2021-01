El risc de rebrot de Covid-19 a la regió sanitària de Girona puja 20 punts

La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, ha pujat a 1 a Catalunya, una centèsima més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 19 punts fins a 343, i la incidència a 14 dies puja de 341,69 a 359,31. En paral·lel, s'han declarat 3.607 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 367.538. El 6,68% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 35 noves morts i el total és de 17.095. Hi ha 1.759 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 36 menys que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 373, sis menys que fa 24 hores. El total de vacunats és de 5.960.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 41.504 (367 casos més) i pugen a 44.369 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.331 persones en aquest territori, 9 més que les declarades fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de desembre es van declarar 47 defuncions, 41 la setmana anterior. Hi ha 276 vacunats, 79 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 20 punts, fins a 374, mentre que la setmana del 15 al 21 era de 526. L'Rt puja tres centèsimes i se situa en 0,86 (1,28 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 208 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 455 (435 en l'interval anterior).

Hi ha 200 ingressats actualment, 17 menys que en el balanç anterior. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 216 (entre el 22 i el 28 de desembre), pels 218 de la setmana anterior.



Puigcerdà, Palafrugell i Amposta, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.587, tot i que continua baixant. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 817, i en tercera Amposta, amb 813. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Amposta (4,03), Canovelles (2,54) i Sant Feliu de Llobregat (2,34). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.186), Vilafant (775) i Banyoles (680).