Protecció Civil descarta canvis d'última hora en les restriccions de Cap d'Any

La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha descartat canvis d'última hora que impliquin un enduriment de les mesures vigents per aquest Cap d'Any i ha defensat que no hi ha permissivitat. "No sé perquè és considera que hi ha molta permissivitat aquesta nit", ha declarat a Catalunya Ràdio. Ferrer ha explicat que la "petita" diferència amb la resta de dies és l'ampliació del toc de queda a la una de la matinada i els desplaçaments per veure familiars per evitar que persones que viuen soles quedin en "desemparament". La directora general ha assegurat entendre la preocupació dels sanitaris però ha defensat que s'han de tenir en compte molts aspectes per mantenir l'"equilibri precari" entre sanitat, economia i aspectes socials.

Ferrer ha insistit en el missatge que malgrat que les mesures permetin uns màxims això no vol dir que s'hagi d'arribar a aquests. Ha valorat que les dades dels dies de Nadal demostra que "tothom ho ha entès prou bé" però ha reconegut que la principal preocupació de Protecció Civil és precisament "que tothom entengui que la situació és d'emergència" o "catàstrofe". "Aquesta nit no és una nit per fer festes ni ajuntar-se de diferents nuclis familiars", ha insistit.

La directora general ha defensat que es fa un seguiment molt exhaustiu de l'evolució de la pandèmia i ha assegurat que si són necessàries, es prendran noves mesures. "Tot està sobre la taula", ha declarat, tot i que ha rebutjat avançar escenaris perquè abans s'ha de confirmar que el repunt de casos no respon a l'acumulació de proves després del Nadal.