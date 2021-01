Els Mossos desplegaran uns 250 controls amb 3.600 efectius aquest Cap d'Any

Els Mossos d'Esquadra establiran un total de 248 controls aquesta Cap d'Any per vetllar pel compliment de les mesures decretades per contenir la COVID-19, un dispositiu en el qual participaran 3.589 efectius i més de 900 agents de les policies locals de Catalunya.

Tal com ha explicat en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, l'operatiu començarà a les 22 hores d'aquest dijous i finalitzarà a les 10 hores de demà amb controls tant estàtics com dinàmics per garantir l'ordre públic, el compliment de les restriccions de mobilitat i el trànsit de vehicles.

L'objectiu aquest any, ha detallat el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, és controlar que se segueixen les restriccions imposades pel Govern, per a això es duran a terme tant controls de pas com els habituals en aquestes dates d'alcoholèmia i drogues, que començaran a partir de les 15 hores d'avui.

A mesura que avanci la nit, els controls es faran en diferents espais i, a partir de la 1 de la matinada, quan entri en vigor el toc de queda, es realitzaran de forma dinàmica, mentre que a les 6 hores tornaran a practicar-se de forma estàtica, principalment en vies interurbanes.

També hi haurà controls específics de la policia administrativa en establiments de restauració per tal d'assegurar que tots els locals compleixen la normativa i la limitació horària, i que cap club d'oci obre les portes.

Un altre dels àmbits que es reforçarà, ha indicat Boneta, és la supervisió de concentracions de persones i festes il·legals en habitatges o cases rurals, que ja han començat a rastrejar mitjançant convocatòries en les xarxes socials.

"És una prioritat fer seguiment de totes les festes il·legals que s'estiguin preparant", ha asseverat abans d'emfatitzar: "Qualsevol detecció o incident que ens arribi a través del telèfon 112, els donarem una resposta immediata i adequada".

Per la seva banda, el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha demanat a la població "que es quedi a casa sempre que pugui" i ha recordat que les trobades són "una activitat de risc" si no es produeixen dins de la bombolla de convivència.

En aquest sentit, ha precisat que tot i que el Govern permet avui la mobilitat fins a la una, les trobades entre persones no convivents han de ser "exclusivament" amb aquelles que "tenen una necessitat per dependència, vulnerabilitat, que viuen soles o pel seu benestar emocional" .

Segons Delgado, l'ampliació del toc de queda "no pretenia tant facilitar la lliure mobilitat i les trobades de forma permissiva" sinó mantenir un "cert equilibri pensant en la necessitat d'una part de la societat".

"És importantíssim aquest missatge tenint en compte la situació que ens trobem (...). Tota prevenció que apliquem avui i demà serà una contenció del futur", ha dit per recordar que, en cas contrari, les mesures que s'hagin de prendre al gener seran "més contundents".

També ha recordat que la baixada de les temperatures fa que sentin "més preocupació" per les trobades de Cap d'Any, ja que el fred pot dificultar la ventilació i mantenir les finestres obertes.